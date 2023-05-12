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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Інтеграція з ЄС та штучний інтелект. Зеленський пропонує реформу правоохоронної системи

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський схвалив комплексний стратегічний план реформування до 2027 року всіх правоохоронних органів та прокуратури.

Відповідний указ очільник держави підписав 11 травня.

Реформа буде стосуватися прокуратури, поліції, Міністерства внутрішніх справ, прикордонної та митної служб, Державного бюро розслідувань, Бюро економічної безпеки та СБУ.

За словами Зеленського, в Україні потрібно забезпечити систему гарантування справедливості та правопорядку, що має сприяти швидкому вступу до ЄС.

План містить шість стратегічних пріоритетів реформування системи правопорядку України, серед них:

  • розділити напрямки діяльності різних правоохоронних органів;
  • посилити кібербезпеку для протидії внутрішнім і зовнішнім загрозам;
  • покращити взаємодію з громадськістю у протидії злочинності;
  • інтеграція з ЄС щодо прикордонного контролю, запровадження єдиної системи обміну інформацією;
  • запровадження єдиної медійної політики та публічної комунікації;
  • введення анонімних опитувань населення, щоб визначити кількість осіб, які стали потерпілими чи причетними до порушення;
  • розвиток альтернативних методів вирішення конфлікту: покарання, пробації, угод про примирення і медіації;
  • ведення показників ефективності для правоохоронців та прокуратури;
  • посилені заходи для запобігання корупції, дотримання гендерної рівності;
  • впровадження ІТ-технологій, цифровізації процесів, використання штучного інтелекту, блокчейну, хмарних обчислень тощо.

Джерело: Офіс президента
Володимир Зеленський, Реформа, реформа поліції
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