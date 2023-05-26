Новим головою Верховного cуду обрано Станіслава Кравченка

На позачерговому пленумі Верховного суду 26 травня новим головою обрали суддю Станіслава Кравченка, який до цього очолював Касаційний кримінальний суд у складі ВС.

Його кандидатуру з чотирьох запропонованих підтримали 108 суддів із 148 присутніх. За суддю Івана Міщенка присутні віддали 14 голосів, за Наталію Коваленко – 13, і за Альберта Єзерова – два.

Кравченко керуватиме Верховним судом протягом чотирьох років.

Тепер пленум має визначитися із заступником голови Верховного суду, проте це питання відклали до нового пленуму, оскільки Кравченко повідомив, що хоче провести консультації з головами касаційних судів.

Засідання транслювалося на офіційному YouTube-каналі Верховного суду.

16 травня судді Верховного суду України висловили недовіру та достроково припинили повноваження його голови Всеволода Князєва, який разом з адвокатом підозрюється в одержанні $2,7 млн хабаря.

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