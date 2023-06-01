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Политика
Марта Бондаренко, редактор ленты

Одна из задач по вступлению в ЕС: Высший совет правосудия избрал состав ВККС

суд суддя
Фото: Pixabay

Сегодня, 1 июня, Высший совет правосудия назначил состав Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС), что позволит проводить отбор судей на более 2 тыс. вакантных должностей и завершить квалификационное оценивание судей.

Об этом сообщает пресс-служба Высшего совета правосудия.

Формирование ВККС является одной из главных целей в Стратегии развития системы правосудия и конституционного судопроизводства на 2021 — 2023 годы, определенной президентом Владимиром Зеленским. От этого решения зависит сохранение Украиной статуса страны-кандидата на вступление в Евросоюз.

Полномочия предыдущего состава ВККС прекратили с 16 октября 2019 года в связи с принятием Верховной Радой закона № 193-ІХ. Теперь Высший совет правосудия избрал 16 членов комиссии, восемь назначены из числа судей и судей в отставке.

В нее войдут: Людмила Волкова, Виталий Гацелюк, Ярослав Дух, Надежда Кобецкая, Руслан Мельник, Андрей Пасечник, Роман Сабодаш, Руслан Сидорович, Михаил Богонис, Роман Игнатов, Роман Кидисюк, Олег Колиуш, Владимир Луганский, Алексей Омельян, Сергей Чумак, Галина Шевчук.

Отмечается, что голосование за каждого кандидата происходило открыто — путем поднятия руки.

Фонд DEJURE, который отслеживает судебные реформы, отметил, что избрание новой ВККС является однозначной победой. Однако в новом составе не хватает агентов изменений — то есть нет ни одного представителя профильных неправительственных организаций.

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Вища рада правосуддя, реформа суду, судья
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