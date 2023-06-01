Одне із завдань щодо вступу в ЄС: Вища рада правосуддя обрала склад ВККС

Сьогодні, 1 червня, Вища рада правосуддя призначила склад Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС), що дозволить проводити добір суддів на понад 2 тис. вакантних посад і завершити кваліфікаційне оцінювання суддів.

Про це повідомляє пресслужба Вищої ради правосуддя.

Формування ВККС є однією з головних цілей у Стратегії розвитку системи правосуддя та конституційного судочинства на 2021 – 2023 роки, визначеної президентом Володимиром Зеленським. Від цього рішення залежить збереження Україною статусу країни-кандидата на вступ до Євросоюзу.

Повноваження попереднього складу ВККС припинили з 16 жовтня 2019 року у зв’язку з прийняттям Верховною Радою закону №193-ІХ. Тепер Вища рада правосуддя обрала 16 членів комісії, вісім призначено з-поміж суддів та суддів у відставці.

До неї увійдуть: Людмила Волкова, Віталій Гацелюк, Ярослав Дух, Надія Кобецька, Руслан Мельник, Андрій Пасічник, Роман Сабодаш, Руслан Сидорович, Михайло Богоніс, Роман Ігнатов, Роман Кидисюк, Олег Коліуш, Володимир Луганський, Олексій Омельян, Сергій Чумак, Галина Шевчук.

Наголошується, що голосування за кожного кандидата відбувалося відкрито – шляхом підняття руки.

Фундація DEJURE, яка відстежує судові реформи, зауважила, що обрання нової ВККС є однозначною перемогою. Проте у новому складі бракує агентів змін – тобто немає жодного представника профільних неурядових організацій.

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