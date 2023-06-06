Підрив Каховської ГЕС спричинив найбільшу техногенну катастрофу в Європі за десятиліття – Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав підрив греблі Каховської ГЕС жахливим воєнним злочином.

Про це очільник української дипломатії написав у Twitter.

За його словами, російські окупанти спричинили найбільшу техногенну катастрофу в Європі за десятиліття.

Під загрозою життя опинилися тисячі мирних жителів.

– Це жахливий воєнний злочин. Єдиний спосіб зупинити Росію, найбільшого терориста ХХІ століття, це вигнати її з України, – заявив міністр.

Генеральний прокурор Андрій Костін наголосив, що для держави-терориста Росії немає жодних меж, і підрив Каховської ГЕС є черговим доказом воєнних злочинів РФ.

За словами Костіна, загнані в кут окупанти вбивають і залишають без домівок тисячі людей, яких ще вчора хотіли “інтегрувати в РФ”.

– Людожерська тактика випаленої землі гідна Гітлера, – заявив генеральний прокурор.

У ніч на 6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Є загроза затоплення близько 80 населених пунктів.

Як повідомила енергетична компанія Укргідроенерго, внаслідок підриву машинної зали зсередини Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.

За попереднім прогнозом, очікується спрацювання водосховища впродовж наступних чотирьох днів.

Партизанський рух АТЕШ заявляє, що Каховську ГЕС підірвав 1 батальйон 205 мотострілецької бригади з міста Будьоновськ Ставропольського краю РФ.

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