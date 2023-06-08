Некоторые из стран НАТО могут ввести в Украину войска — экс-генсек

Группа стран НАТО может захотеть ввести войска в Украину, если государства-члены, включая США, не предоставят Киеву ощутимых гарантий безопасности на июльском саммите Альянса в Вильнюсе.

Об этом сообщил бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен, пишет The Guardian.

— Если НАТО не сможет договориться о четком пути вперед для Украины, существует возможность того, что некоторые страны индивидуально могут принять меры. Польша очень активно вовлечена в предоставление конкретной помощи Украине. И я не исключаю, что Польша будет еще больше вовлечена в этом контексте на национальном уровне, а за ней последуют страны Балтии, возможно, даже с перспективой ввода войск на местах, — сказал он.

По словам Расмуссена, “поляки серьезно рассмотрят возможность создания коалиции желающих, если Украина ничего не получит в Вильнюсе”.

Для Украины было бы вполне законно обратиться за такой военной помощью.

Он также отметил, что крайне важно, чтобы Украина получила письменные гарантии безопасности, желательно до саммита, но вне рамок НАТО.

Они должны охватывать обмен разведданными, совместные учения, увеличение производства боеприпасов, оперативную совместимость с НАТО и поставки вооружений, достаточных для сдерживания России от дальнейшего нападения.

В то же время одних лишь гарантий безопасности будет недостаточно, поскольку, по словам экс-главы, “некоторые союзники по НАТО могут выступать за гарантии безопасности, чтобы фактически избежать реальной дискуссии о стремлении Украины к членству в Альянсе.

Ранее президент Владимир Зеленский выразил уверенность, что на саммите НАТО, который состоится 11 июля, Украине дадут самые прочные гарантии.

Источник : The Guardian

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