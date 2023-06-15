Зеленський незабаром може зняти Кличка з посади очільника КМДА – ЗМІ

Президент Володимир Зеленський найближчим часом може зняти Віталія Кличка з посади очільника Київської міської державної адміністрації. У разі ухваленого рішення Кличко все одно залишиться мером столиці.

Про це повідомляє видання Українська правда з посиланням на співрозмовників у командах президента та мера Віталія Кличка.

Після трагедії з укриттям у Києві, коли загинуло троє людей, в Офісі президента розглядають на очільника КМДА кандидатуру міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна.

Один зі співрозмовників УП сказав, що Камишін вже готується до цього рішення та пару тижнів ходить у кабінет до заступника керівника Офісу президента України Олексія Кулеби, який відповідає за регіональну політику.

Джерела у команді мера Києва на запитання щодо інформації про звільнення Кличка з посади голови КМДА відповіли, що наразі їм не повідомляли цієї інформації.

Водночас співрозмовники в команді Офісу президента пояснюють, що наразі не ухвалено остаточне рішення щодо звільнення Кличка та призначення нового очільника КМДА.

Журналісти УП зазначають, що намагалися звʼязатися з заступником глави Офісу президента Кулебою, який відповідає за регіональну політику. Однак він прочитав повідомлення у месенджері та не дав відповіді.

Джерело : Українська правда

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