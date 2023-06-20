Бедрак Виктория, редактор ленты
Послом Украины в Бразилии назначен Андрей Мельник – указ
Президент Украины Владимир Зеленский назначил послов в Бразилии, Индии и Колумбии.
Соответствующие указы опубликованы на сайте президента.
Послом в Бразилии назначили экс-посла Украины в Германии и заместителя главы МИД Андрея Мельника.
Посол Украины в Республике Перу Юрий Полюхович отныне будет послом в Республике Колумбия по совместительству.
Послом в Индии стал Александр Полищук.
В марте Министерство иностранных дел запустило открытый набор кандидатов на должности послов в 21 стране Европы, Латинской Америки, Африки и Азии.
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