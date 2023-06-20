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Политика
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Послом Украины в Бразилии назначен Андрей Мельник – указ

Послом Украины в Бразилии назначен Андрей Мельник – указ
Фото: МИД

Президент Украины Владимир Зеленский назначил послов в Бразилии, Индии и Колумбии.

Соответствующие указы опубликованы на сайте президента.

Послом в Бразилии назначили экс-посла Украины в Германии и заместителя главы МИД Андрея Мельника.

Посол Украины в Республике Перу Юрий Полюхович отныне будет послом в Республике Колумбия по совместительству.

Послом в Индии стал Александр Полищук.

В марте Министерство иностранных дел запустило открытый набор кандидатов на должности послов в 21 стране Европы, Латинской Америки, Африки и Азии.

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Індія, Бразилія, Владимир Зеленский, Колумбія, посольства
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