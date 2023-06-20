Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Послом України у Бразилії призначено Андрія Мельника – указ
Президент України Володимир Зеленський призначив послів у Бразилії, Індії та Колумбії.
Відповідні укази опубліковано на сайті президента.
Послом у Бразилії призначили експосла України в Німеччині та заступника глави МЗС Андрія Мельника.
Посол України в Республіці Перу Юрій Полюхович відтепер буде послом в Республіці Колумбія за сумісництвом.
Послом в Індії став Олександр Поліщук.
У березні Міністерство закордонних справ запустило відкритий набір кандидатів на посади послів у 21 країні Європи, Латинської Америки, Африки та Азії.
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