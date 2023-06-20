Послом України у Бразилії призначено Андрія Мельника – указ

Президент України Володимир Зеленський призначив послів у Бразилії, Індії та Колумбії.

Відповідні укази опубліковано на сайті президента.

Послом у Бразилії призначили експосла України в Німеччині та заступника глави МЗС Андрія Мельника.

Посол України в Республіці Перу Юрій Полюхович відтепер буде послом в Республіці Колумбія за сумісництвом.

Послом в Індії став Олександр Поліщук.

У березні Міністерство закордонних справ запустило відкритий набір кандидатів на посади послів у 21 країні Європи, Латинської Америки, Африки та Азії.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.