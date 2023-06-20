Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
В Івано-Франківську дали 10 днів на явку до військкомату: адвокат пояснив, що не так з наказом ТЦК
Заступник командира вимагав від дружини загиблого військового 150 тис. грн, щоб їй виплатили держдопомогу
Вибухи у Львові: є три влучання в об’єкт критичної інфраструктури
На місці загибелі Титаніка зник батискаф із туристами. З людини брали $250 тис. за подорож
На побачення прийшов із другом: у Сумах правоохоронець схилив до сексу 15-річну дівчину
Політика
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Послом України у Бразилії призначено Андрія Мельника – указ

Послом України у Бразилії призначено Андрія Мельника – указ
Фото: МЗС

Президент України Володимир Зеленський призначив послів у Бразилії, Індії та Колумбії.

Відповідні укази опубліковано на сайті президента.

Послом у Бразилії призначили експосла України в Німеччині та заступника глави МЗС Андрія Мельника.

Посол України в Республіці Перу Юрій Полюхович відтепер буде послом в Республіці Колумбія за сумісництвом.

Послом в Індії став Олександр Поліщук.

У березні Міністерство закордонних справ запустило відкритий набір кандидатів на посади послів у 21 країні Європи, Латинської Америки, Африки та Азії.

Читайте також
Очолює уряд Нідерландів та підтримує Україну: що відомо про кандидата на посаду генсека НАТО Марка Рютте
Марк Рютте

Індія, Бразилія, Володимир Зеленський, Колумбія, посольства
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Зеленський: У нас немає втрачених позицій, тільки звільнені
Володимир Зеленський
Ситуація на фронті та бригади наступу: Зеленський провів засідання Ставки
Володимир Зеленський
Зеленський провів переговори із Ріші Сунаком: про що йшлось під час розмови
Володимир Зеленський
Жодних перемовин з РФ не буде, доки її війська на території України – Єрмак
Андрій Єрмак
Жодного Patriot не знищено: Зеленський про підсумки тижня
Володимир Зеленський
Відео
РФ передала українських військових в Угорщину в політичних інтересах Орбана – Кулеба

Таємна операція, в рамках якої 11 українських військовополонених передали з Росії до Угорщини, реалізована в політичних інтересах угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана.

Юлія Захарченко
Майже 2,5 млн жінок з дітьми не планують повертатись в Україну до перемоги
Послом України у Бразилії призначено Андрія Мельника – указ
Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (20.06.2023)
Послом України у Бразилії призначено Андрія Мельника – указ
Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:30 (19.06.2023)
Послом України у Бразилії призначено Андрія Мельника – указ
Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:00 (19.06.2023)
Послом України у Бразилії призначено Андрія Мельника – указ
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь