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Политика
Валентина Летяк, редактор ленты

Попали из одного плена в другой: Лубинец об украинцах, которых РФ передала Венгрии

Попали из одного плена в другой: Лубинец об украинцах, которых РФ передала Венгрии
Фото: УНИАН

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец призвал международное сообщество осудить действия Венгрии, которая приняла из РФ наших военнопленных, не имея никаких законных полномочий, и сейчас не пускает к ним дипломатов и запрещает общаться с родными.

— Нам известно место, где они находятся, а  также — что их ограничили в общении с родными. У них забрали мобильные телефоны, не дают свободно передвигаться. Такое впечатление, что они из одного плена попали в другой, — рассказал он в эфире телемарафона Єдині новини.

По его словам, Венгрия нарушила международное гуманитарное право, а также права военнопленных, поскольку власти этой страны “не имели никаких полномочий вести хоть какие-то переговоры напрямую с РФ без информирования украинской стороны”.

— Обращений от Венгрии к Украине с тем, что они готовы присоединиться к мирным инициативам или  через свои контакты способствовать возвращению украинских военнопленных, не было. Я вижу в этом подыгрывание российской пропаганде, что якобы Украина не хочет забирать своих военнопленных, — объяснил Лубинец.

После того как стало известно о пребывании наших пленных в Венгрии, украинские дипломаты официально обратились к властям страны, так же поступил и Лубинец от себя по линии венгерского омбудсмена.

— Насколько мне известно, никакого ответа не официально поступило, и не предоставили возможность нашим дипломатам встретиться с гражданам Украины, — добавил он.

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Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что тайная операция, в рамках которой 11 украинских военнопленных передали из России в Венгрию, реализована в политических интересах венгерского премьер-министра Виктора Орбана.

По его словам, нашего консула и посла не пускают к военнопленным, несмотря на настойчивые требования Украины, однако государство пытается привлечь все рычаги, чтобы получить доступ к украинским гражданам и вернуть их домой.

Война в Украине, Дмитрий Лубинец, Обмін полоненими, полон, Російська агресія, Российская пропаганда, Венгрия, Украина-Венгрия
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