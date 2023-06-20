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Політика
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Потрапили з одного полону в інший: Лубінець про українців, яких РФ передала Угорщині

Потрапили з одного полону в інший: Лубінець про українців, яких РФ передала Угорщині
Фото: УНІАН

Український омбудсмен Дмитро Лубінець закликав міжнародну спільноту засудити дії Угорщини, яка прийняла з РФ наших військовополонених, не маючи жодних законних повноважень, і зараз не допускає до них дипломатів та забороняє спілкуватися з рідними.

– Нам відоме місце, де вони перебувають, також – що їх обмежили у спілкуванні з рідними. У них забрали мобільні телефони, не дають вільно пересуватися. Таке враження, що вони з одного полону потрапили в інший, – розповів він в ефірі телемарафону Єдині новини.

За його словами, Угорщина порушила міжнародне гуманітарне право, а також права військовополонених, оскільки влада цієї країни “не мала жодних повноважень вести хоч якісь перемовини напряму з РФ без інформування української сторони”.

– Звернень від Угорщини до України з тим, що вони готові приєднатися до мирних ініціатив або через свої контакти сприяти поверненню українських військовополонених, не було. Я вбачаю в цьому підігравання російській пропаганді, що нібито Україна не хоче забирати своїх військовополонених, – пояснив Лубінець.

Після того як стало відомо про перебування наших полонених в Угорщині, українські дипломати офіційно звернулися до влади країни, так само зробив і Лубінець від себе за лінією угорського омбудсмена.

– Наскільки мені відомо, ніякої відповіді не надійшло офіційно, також не надали можливості нашим дипломатам зустрітися з громадянам України, – додав він.

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Раніше глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що таємна операція, в рамках якої 11 українських військовополонених передали з Росії до Угорщини, реалізована в політичних інтересах угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана.

За його словами, нашого консула та посла не пускають до військовополонених попри наполегливі вимоги України, проте держава намагається залучити всі важелі, щоб отримати доступ до українських громадян та повернути їх додому.

Війна в Україні, Дмитро Лубінець, Обмін полоненими, полон, Російська агресія, Російська пропаганда, Угорщина, Україна-Угорщина
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Таємна операція, в рамках якої 11 українських військовополонених передали з Росії до Угорщини, реалізована в політичних інтересах угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана.

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