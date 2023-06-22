В график вписываемся: Кулеба считает реальным старт переговоров о членстве в ЕС в 2023 году

Украина вписывается в график, согласно которому до конца 2023 года могут стартовать официальные переговоры о вступлении в Европейский Союз. Именно на таких временных рамках настаивает Киев.

Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Суспільному.

По его словам, переговоры о членстве в ЕС могут начаться до конца текущего года, если не возникнет каких-либо форс-мажорных обстоятельств.

– Сейчас мы в этот график вписываемся. Если между сейчас и концом года ничего форс-мажорного, плохого не произойдет, мы пройдем этот путь достойно, — подчеркнул глава МИД.

Он отметил важную роль президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в том, чтобы “Украина этот путь прошла”.

Кулеба напомнил о позиции украинских властей: быстро получить статус кандидата на членство и также максимально быстро зайти в фазу переговоров о вступлении в ЕС.

– То есть преодолеть два шага максимально быстро вместо многолетнего процесса. Мы движемся именно туда на нормальной, что называется, крейсерской скорости, – заверил министр.

Как известно, 23 июня прошлого года Украина официально получила статус страны-кандидата на вступление в ЕС, а вместе с ним семь рекомендаций Еврокомиссии. Киев должен их выполнить, прежде чем стартуют официальные переговоры по членству в блоке.

22 июня Еврокомиссия обнародовала промежуточную устную оценку прогресса Украины. В ЕС отметили, что наша страна выполнила в полном объеме две из семи рекомендаций, а по остальным есть прогресс.

Основной доклад Еврокомиссии по Украине ожидается осенью. В зависимости от этих выводов члены ЕС будут решать, начинать ли до конца года переговоры о вступлении Украины.

Источник : Суспільне

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