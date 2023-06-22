Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные Инфографика
Как 10 чернобыльских зон: возможные последствия аварии на Запорожской АЭС
Насиловал, резал ножом, избивал: в Белой Церкви охранник двое суток издевался над женщиной
Срочно
Взрыв в 16-этажке в Киеве: погибли три человека, спасательная операция продолжается
Заместитель командира требовал от жены погибшего военного 150 тыс. грн, чтобы ей выплатили госпомощь
В Ивано-Франковске дали 10 дней на явку в военкомат: адвокат объяснил, что не так с приказом ТЦК
Политика
Юлия Соколова, редактор ленты

В график вписываемся: Кулеба считает реальным старт переговоров о членстве в ЕС в 2023 году

Дмитро Кулеба
Фото: МИД

Украина вписывается в график, согласно которому до конца 2023 года могут стартовать официальные переговоры о вступлении в Европейский Союз. Именно на таких временных рамках настаивает Киев.

Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Суспільному.

По его словам, переговоры о членстве в ЕС могут начаться до конца текущего года, если не возникнет каких-либо форс-мажорных обстоятельств.

– Сейчас мы в этот график вписываемся. Если между сейчас и концом года ничего форс-мажорного, плохого не произойдет, мы пройдем этот путь достойно, — подчеркнул глава МИД.

Он отметил важную роль президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в том, чтобы “Украина этот путь прошла”.

Кулеба напомнил о позиции украинских властей: быстро получить статус кандидата на членство и также максимально быстро зайти в фазу переговоров о вступлении в ЕС.

– То есть преодолеть два шага максимально быстро вместо многолетнего процесса. Мы движемся именно туда на нормальной, что называется, крейсерской скорости, – заверил министр.

Как известно, 23 июня прошлого года Украина официально получила статус страны-кандидата на вступление в ЕС, а вместе с ним семь рекомендаций Еврокомиссии. Киев должен их выполнить, прежде чем стартуют официальные переговоры по членству в блоке.

22 июня Еврокомиссия обнародовала промежуточную устную оценку прогресса Украины. В ЕС отметили, что наша страна выполнила в полном объеме две из семи рекомендаций, а по остальным есть прогресс.

Основной доклад Еврокомиссии по Украине ожидается осенью. В зависимости от этих выводов члены ЕС будут решать, начинать ли до конца года переговоры о вступлении Украины.

Читайте также
Окно к переговорам о членстве: почему отчет Еврокомиссии важен и чего ожидать Украине
Україна-ЄС

Источник: Суспільне
Європейський Союз, Дмитрий Кулеба, Украина-ЕС
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Украина проведет столько контрнаступлений, сколько нужно, чтобы выгнать РФ – Кулеба
ЗСУ на фронті
Украина получила от ЕС еще €1,5 млрд макрофинансовой помощи
Урсула фон дер Ляєн
Еврокомиссия сегодня оценит прогресс Украины по кандидатским рекомендациям
Урсула фон дер Ляєн
Зеленский: Украина защищает пространство свободы в НАТО и ждет мужества его лидеров это признать
Володимир Зеленський
Кулеба и Блинкен в Лондоне обсудили контрнаступление и членство Украины в НАТО
В график вписываемся: Кулеба считает реальным старт переговоров о членстве в ЕС в 2023 году
Видео
Бессмысленные закупки для укрытий во время войны: как оправдываются инициаторы

Киев закупит для пляжей песок. И это не шутка. Несмотря на то, что пляжный сезон в столице в этом году не будет открываться, коммунальщики планируют подсыпать 7 зон отдыха. Стоит такое удовольствие 6,5 млн грн налогоплательщиков.

Орест Дрималовский
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (21.06.2023)
В график вписываемся: Кулеба считает реальным старт переговоров о членстве в ЕС в 2023 году
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (21.06.2023)
В график вписываемся: Кулеба считает реальным старт переговоров о членстве в ЕС в 2023 году
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (21.06.2023)
В график вписываемся: Кулеба считает реальным старт переговоров о членстве в ЕС в 2023 году
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 16:00 (21.06.2023)
В график вписываемся: Кулеба считает реальным старт переговоров о членстве в ЕС в 2023 году
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь