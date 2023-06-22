У графік вписуємося: Кулеба вважає реальним старт переговорів про членство в ЄС в 2023 році
Україна наразі вписується в графік, згідно з яким до кінця 2023 року можуть стартувати офіційні переговори про вступ до Європейського Союзу. Саме на таких часових рамках наполягає Київ.
Про це розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю Суспільному.
За його словами, переговори про членство в ЄС можуть розпочатися до кінця поточного року, якщо не виникне якихось форс-мажорних обставин.
– Наразі ми в цей графік вписуємося. Якщо між зараз і кінцем року нічого форс-мажорного, поганого не відбудеться, ми пройдемо цей шлях гідно, – наголосив очільник МЗС.
Він відзначив важливу роль президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн у тому, щоб “Україна цей шлях пройшла”.
Кулеба нагадав про позицію української влади: швидко отримати статус кандидата на членство і так само максимально швидко зайти у фазу переговорів про вступ до ЄС.
– Тобто подолати два кроки максимально швидко замість багаторічного процесу. Ми рухаємося саме туди на нормальній, що називається, крейсерській швидкості, – запевнив міністр.
Як відомо, 23 червня минулого року Україна офіційно отримала статус країни-кандидата на вступ до ЄС, а разом із ним сім рекомендацій Єврокомісії. Київ має їх виконати, перш ніж стартують офіційні переговори щодо членства в блоці.
22 червня Єврокомісія оприлюднила проміжну усну оцінку прогресу України. В ЄС зазначили, що наша країна виконала в повному обсязі дві з семи рекомендацій, а щодо решти є прогрес.
Основна доповідь Єврокомісії щодо України очікується восени. Залежно від цих висновків члени ЄС вирішуватимуть, чи починати до кінця року переговори про вступ України.
Київ закупить для пляжів пісок. І це не жарт. Попри те, що пляжного сезону в столиці цьогоріч не відкриватимуть, комунальники планують підсипати 7 зон відпочинку. Коштує таке задоволення 6,5 млн грн платників податків.Орест Дрималовський