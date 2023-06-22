Виталий Ким может стать новым главой КГВА: что о нем известно
Виталий Ким, который в течение последних 2,5 лет возглавляет Николаевскую ОГА (сейчас — ОВА), называют новым возможным главой Киевской городской военной администрации.
Что известно о жизни и карьере Виталия Кима — в краткой биографии.
Виталий Ким — украинец корейского происхождения, политик, предприниматель, глава Николаевской ОГА с 25 ноября 2020 года и сегодняшний день.
Родился в 1981 году в Николаеве в семье заслуженного тренера по баскетболу, игрока молодежной сборной СССР.
Окончил Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова по специальности Экономика предприятий.
Свободно владеет английским, частично — корейским и французским языками.
Много лет возглавлял ряд частных предприятий. Был управляющим партнером клуба Ushuaja, имеет опыт в строительном бизнесе.
В 2003-м начал работать в компании Укрпромресурс, которая занимается аудиторской и оценочной деятельностью в государственном секторе.
В течение 2005-2011 годов Ким занимал руководящие должности в различных предприятиях Николаева, которые специализировались на международной инвестиционной деятельности.
В 2015-2016 годах участвовал в работе аналитического департамента Министерства аграрной политики.
Во время парламентских и президентских выборов 2019 года Виталий Ким работал в Николаевском избирательном штабе партии Слуга народа.
А уже в 2020 году руководил штабом во время местных выборов, одновременно стал кандидатом в депутаты Николаевского городского совета.
25 ноября 2020 года президент Владимир Зеленский назначил Кима председателем Николаевской областной государственной администрации.
В начале марта 2022 года Ким награжден Орденом Богдана Хмельницкого III степени (за весомый личный вклад в защиту государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, мужество и самоотверженные действия, проявленные при организации обороны населенных пунктов от российских захватчиков).
Имеет жену и троих детей — двух дочерей и сына.
Фото: Віталій Кім
Киев закупит для пляжей песок. И это не шутка. Несмотря на то, что пляжный сезон в столице в этом году не будет открываться, коммунальщики планируют подсыпать 7 зон отдыха. Стоит такое удовольствие 6,5 млн грн налогоплательщиков.Орест Дрималовский