Виталий Ким может стать новым главой КГВА: что о нем известно

Виталий Ким, который в течение последних 2,5 лет возглавляет Николаевскую ОГА (сейчас — ОВА), называют новым возможным главой Киевской городской военной администрации.

Что известно о жизни и карьере Виталия Кима — в краткой биографии.

Виталий Ким — украинец корейского происхождения, политик, предприниматель, глава Николаевской ОГА с 25 ноября 2020 года и сегодняшний день.

Родился в 1981 году в Николаеве в семье заслуженного тренера по баскетболу, игрока молодежной сборной СССР.

Окончил Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова по специальности Экономика предприятий.

Свободно владеет английским, частично — корейским и французским языками.

Много лет возглавлял ряд частных предприятий. Был управляющим партнером клуба Ushuaja, имеет опыт в строительном бизнесе.

В 2003-м начал работать в компании Укрпромресурс, которая занимается аудиторской и оценочной деятельностью в государственном секторе.

В течение 2005-2011 годов Ким занимал руководящие должности в различных предприятиях Николаева, которые специализировались на международной инвестиционной деятельности.

В 2015-2016 годах участвовал в работе аналитического департамента Министерства аграрной политики.

Во время парламентских и президентских выборов 2019 года Виталий Ким работал в Николаевском избирательном штабе партии Слуга народа.

А уже в 2020 году руководил штабом во время местных выборов, одновременно стал кандидатом в депутаты Николаевского городского совета.

25 ноября 2020 года президент Владимир Зеленский назначил Кима председателем Николаевской областной государственной администрации.

В начале марта 2022 года Ким награжден Орденом Богдана Хмельницкого III степени (за весомый личный вклад в защиту государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, мужество и самоотверженные действия, проявленные при организации обороны населенных пунктов от российских захватчиков).

Имеет жену и троих детей — двух дочерей и сына.

Фото: Віталій Кім

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