Віталій Кім може стати новим головою КМВА: що про нього відомо

Віталій Кім, який протягом останніх 2,5 років очолює Миколаївську ОДА (зараз – ОВА), називають новим можливим головою Київської міської військової адміністрації.

Що відомо про життя та кар’єру Віталія Кіма – у короткій біографії.

Віталій Кім – українець корейського походження, політик, підприємець, очільник Миколаївської ОДА з 25 листопада 2020 року і до сьогодні.

Народився у 1981 році у Миколаєві у родині заслуженого тренера з баскетболу, гравця молодіжної збірної СРСР.

Закінчив Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова за спеціальністю Економіка підприємств.

Вільно володіє англійською, частково – корейською та французькою мовами.

Багато років очолював низку приватних підприємств. Був керівним партнером клубу Ushuaja, має досвід у будівельному бізнесі.

У 2003-му почав працювати в компанії Укрпромресурс, яка займається аудиторською та оціночною діяльністю у державному секторі.

Протягом 2005-2011 років Кім обіймав керівні посади в різних підприємствах Миколаєва, які спеціалізувалися на міжнародній інвестиційній діяльності.

У 2015-2016 роках брав участь в роботі аналітичного департаменту Міністерства аграрної політики.

Під час парламентських та президентських виборів 2019 року Віталій Кім працював у Миколаївському виборчому штабі партії Слуга народу.

А вже 2020 року керував штабом під час місцевих виборів, водночас став кандидатом у депутати до Миколаївської міської ради.

25 листопада 2020 року президент Володимир Зеленський призначив Кіма головою Миколаївської обласної державної адміністрації.

На початку березня 2022 року Кім нагороджений Орденом Богдана Хмельницького III ступеня (за вагомий особистий внесок у захист державного суверенітету та територіальної цілісності України, мужність і самовіддані дії, виявлені під час організації оборони населених пунктів від російських загарбників).

Має дружину та трьох дітей – двох доньок та сина.

Фото: Віталій Кім

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.