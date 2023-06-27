Правительство объявило выговор Кличко и главе КГГА

Правительство Украины объявило выговор мэру Киева Виталию Кличко и начальнику Киевской городской военной администрации Сергею Попко.

Об этом говорится в Telegram-канале Кабинета министров, соответствующее решение принято на заседании правительства во вторник.

В частности, поддержан проект распоряжения о привлечении к дисциплинарной ответственности, а именно объявлении выговора главы КГГА Виталию Кличко и начальнику Киевской ГВА Сергею Попко.

Во время заседания Кабмина было принято решение, позволяющее правительству применять к руководителям органов власти дисциплинарные взыскания без соблюдения требований действующего порядка.

Соответствующее решение было принято на время военного положения, заявил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале.

В частности, внесены изменения в порядок осуществления дисциплинарного производства в отношении министров, их заместителей, руководителей других центральных органов исполнительной власти и их заместителей, руководителей местных органов исполнительной власти и их заместителей, на которых не распространяется законодательство о государственной службе.

Предусмотрено, что в период военного положения, в случае принятия соответствующих решений Верховной Радой или Советом национальной безопасности и обороны (СНБО), Кабмин может принять решение о применении в отношении руководителей органов исполнительной власти дисциплинарного взыскания без соблюдения требований вышеупомянутого порядка.

Среди лиц, которые были привлечены к дисциплинарной ответственности, есть глава Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко и начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

Также дисциплинарная ответственность распространилась на:

председателя Голосеевской районной госадминистрации в Киеве Садового С.Н.;

председателя Оболонской РГА в Киеве Фесика К.А.;

председателя Печерской РГА в Киеве Кондрашову Н.М.;

председателя Соломенской РГА в Киеве Чечетку И.Р.;

первого заместителя председателя Дарницкой РГА Калашника Н.В.;

первого заместителя председателя Шевченковской РГА Поповцева А.С.

На двух последних чиновников из списка распоряжениями президента Украины были временно возложены исполнения обязанностей председателей соответствующих райгосадминистраций.

Кроме того, на заседании правительства было также согласовано увольнение:

Ратникова Дмитрия с должности председателя Деснянской РГА в Киеве;

Павловского Сергея с должности председателя Святошинской РГА в Киеве;

Мерзлюк Людмилы с должности председателя Белоцерковской РГА в Киевской области.

Также были согласованы освобождения:

Бабия Павла от временного исполнения обязанностей председателя Днепровской РГА в Киеве;

Коваленко Сергея от временного исполнения обязанностей председателя Подольской РГА в Киеве.

Источник : Кабмин

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.