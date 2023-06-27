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Общество
Илья Нежигай, редактор ленты

Кабмин определил министра, ответственного за бомбоубежища

Олександр Камишін
Фото: УНИАН

Министр стратегических отраслей промышленности Александр Камышин был определен ответственным лицом за координацию и контроль вопросов, связанных с укрытиями.

Об этом объявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

— В пятницу президент Украины собирал Совет национальной безопасности и обороны. Один из ключевых вопросов на повестке дня — это безопасность наших граждан по всей стране. Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о результатах обследований укрытий. 77% укрытий в Украине пригодны к использованию, но, к сожалению, много таких, которые не соответствуют никаким стандартам. Местами ситуация вообще неприемлема, — сказал он.

Глава правительства добавил, что речь идет о ряде районов в Запорожской, Сумской, Житомирской, Житомирской, Киевской областях и Киеве.

Для выполнения поручений Совета нацбезопасности и обороны Кабмин планирует принять ряд кадровых и дисциплинарных решений.

— Также распоряжением Кабинета министров Украины определяем, что министр стратегических отраслей промышленности Александр Камышин будет координировать и контролировать все вопросы и процессы, связанные с бомбоубежищами, — сказал премьер-министр.

Кабмин также предоставит министру Камышину все возможности, чтобы наработать и быстро представить необходимые решения, для того, чтобы укрытия были подготовлены должным образом.

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Источник: Кабмин
бомбосховище, Война в Украине, Денис Шмыгаль
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