Кабмин определил министра, ответственного за бомбоубежища
Министр стратегических отраслей промышленности Александр Камышин был определен ответственным лицом за координацию и контроль вопросов, связанных с укрытиями.
Об этом объявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.
— В пятницу президент Украины собирал Совет национальной безопасности и обороны. Один из ключевых вопросов на повестке дня — это безопасность наших граждан по всей стране. Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о результатах обследований укрытий. 77% укрытий в Украине пригодны к использованию, но, к сожалению, много таких, которые не соответствуют никаким стандартам. Местами ситуация вообще неприемлема, — сказал он.
Глава правительства добавил, что речь идет о ряде районов в Запорожской, Сумской, Житомирской, Житомирской, Киевской областях и Киеве.
Для выполнения поручений Совета нацбезопасности и обороны Кабмин планирует принять ряд кадровых и дисциплинарных решений.
— Также распоряжением Кабинета министров Украины определяем, что министр стратегических отраслей промышленности Александр Камышин будет координировать и контролировать все вопросы и процессы, связанные с бомбоубежищами, — сказал премьер-министр.
Кабмин также предоставит министру Камышину все возможности, чтобы наработать и быстро представить необходимые решения, для того, чтобы укрытия были подготовлены должным образом.
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