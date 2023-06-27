Уряд оголосив догану Кличку та очільнику КМВА

Уряд України оголосив догану меру Києва Віталію Кличку та начальнику Київської міської військової адміністрації Сергію Попку.

Про це йдеться в Telegram-каналі Кабінету міністрів, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у вівторок.

Зокрема, підтримано проєкт розпорядження про притягнення до дисциплінарної відповідальності, а саме оголошення догани голові КМДА Віталію Кличку та начальнику Київської МВА Сергію Попку.

Під час засідання Кабміну було ухвалено рішення, що дозволяє уряду застосовувати до керівників органів влади дисциплінарні стягнення без дотримання вимог чинного порядку.

Відповідне рішення ухвалили на час воєнного стану, заявив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у своєму Telegram-каналі.

Зокрема, внесено зміни до порядку здійснення дисциплінарного провадження щодо міністрів, їхніх заступників, керівників інших центральних органів виконавчої влади та їхніх заступників, керівників місцевих органів виконавчої влади та їхніх заступників, на яких не поширюється законодавство про державну службу.

Передбачено, що в період воєнного стану, у разі ухвалення відповідних рішень Верховною Радою або Радою національної безпеки і оборони (РНБО), Кабмін може ухвалити рішення про застосування щодо керівників органів виконавчої влади дисциплінарного стягнення без дотримання вимог вищезазначеного порядку.

Серед осіб, які були притягнуті до дисциплінарної відповідальності, є голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко та начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

Також дисциплінарна відповідальність поширилася на:

голову Голосіївської районної держадміністрації в Києві Садового С.М.;

голову Оболонської РДА в Києві Фесика К.А.;

голову Печерської РДА в Києві Кондрашову Н.М.;

голову Солом’янської РДА в Києві Чечетку І.Р.;

першого заступника голови Дарницької РДА Калашника М.В.;

першого заступника голови Шевченківської РДА Поповцева О.С.

На двох останніх чиновників зі списку розпорядженнями президента України було тимчасово покладено виконання обов’язків голів відповідних райдержадміністрацій.

Крім того, на засіданні уряду було також погоджено звільнення:

Ратнікова Дмитра з посади голови Деснянської РДА в Києві;

Павловського Сергія з посади голови Святошинської РДА в Києві;

Мерзлюк Людмили з посади голови Білоцерківської РДА в Київській області.

Також було погоджено увільнення:

Бабія Павла від тимчасового виконання обов’язків голови Дніпровської РДА в Києві;

Коваленка Сергія від тимчасового виконання обов’язків голови Подільської РДА в Києві.

Джерело : Урядовий портал

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