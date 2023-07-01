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Политика
Юлия Захарченко, редактор ленты

Зеленский уволил четырех глав районных администраций Киева

Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский уволил четырех руководителей районных администраций Киева. Среди них — главы Деснянской, Святошинской, Днепровской и Подольской РГА.

Соответствующие указы 30 июня обнародованы на официальном сайте Офиса президента Украины.

Указом №115 уволен глава Деснянской РГА Киева Дмитрий Ратников, а №116 — глава Святошинской РГА Сергей Павловский. Следующими указами №117 и №118 были освобождены от исполнения обязанностей главы Днепровской и Подольской РГА Павел Бабий и Сергей Коваленко.

По данным журналистов, уволены начальники районных администраций, работа которых признана неудовлетворительной в вопросе обеспечения готовности объектов фонда сооружений гражданской защиты, укрытий или бомбоубежищ.

Зеленский также принял другие кадровые решения в отношении руководителей РГА в других областях Украины.

В частности, указом №114 уволена глава Конотопской райадминистрации Сумской области Татьяна Сизон, указом №119 — глава Житомирской райадминистрации Житомирской области Александр Хомич, а указом №120 — глава Белоцерковской райадминистрации Киевской области Людмила Мерзлюк.

Кроме того, указом №121 назначен главой Голованевской РГА Кировоградской области Игорь Ковердяга. Решение было согласовано Кабинетом министров Украины еще 16 июня.

В то же время Зеленский назначил новую заместительницу постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым. Согласно соответствующему указу №113, ею стала Ольга Куришко.

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Война в Украине, Владимир Зеленский, Документи, Київ, Киевская область, Крым, Офис президента, Президент України, Сумская область
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