Зеленський звільнив чотирьох глав районних адміністрацій Києва

Президент України Володимир Зеленський звільнив чотирьох очільників районних адміністрацій Києва. Серед них – глави Деснянської, Святошинської, Дніпровської та Подільської РДА.

Відповідні укази 30 червня оприлюднено на офіційному сайті Офісу президента України.

Указом №115 звільнено главу Деснянської РДА Києва Дмитра Ратнікова, а №116 – главу Святошинської РДА Сергія Павловського. Наступними указами №117 та №118 було увільнено від виконання обов’язків глави Дніпровської та Подільської РДА Павла Бабія та Сергія Коваленка.

За даними журналістів, звільнено начальників районних адміністрацій, роботу яких визнано незадовільною у питанні забезпечення готовності обʼєктів фонду споруд цивільного захисту, укриттів або бомбосховищ.

Зеленський також ухвалив інші кадрові рішення щодо очільників РДА в інших областях України.

Зокрема, указом №114 звільнено главу Конотопської райадміністрації Сумської області Тетяну Сизон, указом №119 – главу Житомирської райадміністрації Житомирської області Олександра Хомича, а указом №120 – главу Білоцерківської райадміністрації Київської області Людмилу Мерзлюк.

Крім того, указом №121 призначено главою Голованівської РДА Кіровоградської області Ігоря Ковердягу. Рішення було погоджено Кабінетом міністрів України ще 16 червня.

Водночас Зеленський призначив нову заступницю постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим. Згідно з відповідним указом №113, нею стала Ольга Куришко.

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