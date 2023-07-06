НАБУ проводит обыски у нардепа Людмилы Марченко: что известно

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) проводит следственные действия у народного депутата от Слуги Народа Людмилы Марченко.

Об этом на своей странице сообщил народный депутат Алексей Гончаренко от фракции Европейская Солидарность.

Как сообщил Гончаренко, обыски проходят в Тернополе.

В НАБУ сообщили, что была разоблачена помощница действующего народного депутата Украины на получении неправомерной выгоды за внесение данных в систему Шлях, что фактически дает разрешение на пересечение границы.

Сейчас детективы проводят неотложный обыск у помощника, а также у нардепа на Тернопольщине. Проверяется возможная причастность народной избранницы к совершению преступления.

Как сообщили в антикоррупционном ведомстве, группа лиц систематически получали неправомерную выгоду за включение через областные военные администрации в информационную систему Шлях сведений, дающих право на пересечение границы.

Кроме нардепа Алексея Гончаренко, информацию об обысках именно у Марченко озвучил экс-нардеп Игорь Мосийчук, а также источники издания Украинская правда во фракции Слуга народа.

В комментарии УП пресс-секретарь фракции Слуга народа Юлия Палийчук заявила, что сейчас фракция изучает все факты и обстоятельства этого события и в случае наличия вины нардепа Людмилы Марченко будут приняты решения об исключении из фракции.

— Информацию относительно помощницы Людмилы Марченко узнали из СМИ. Сейчас ожидаем официальных сообщений от правоохранительных органов. Все, что нам известно по состоянию на этот час, — это то, что Людмила Марченко находится на восьмом месяце беременности и готовится к рождению ребенка, — сообщила Палийчук.

В свою очередь Игорь Мосийчук сообщил, что Людмила Марченко была задержана во время получения взятки в $3 тыс. у себя дома в Тернополе.

Сейчас правоохранители официально не объявляли детали следствия и обещали предоставить их позже.

Источники: НАБУ, Гончаренко, УП, Ігор Мосійчук

Фото: Людмила Марченко, НАБУ

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