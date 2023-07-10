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Политика
Анастасия Кожушко, редактор ленты

Несмотря на заявление Байдена Украина в конце концов станет членом НАТО — глава МИД Эстонии

Несмотря на заявление Байдена Украина в конце концов станет членом НАТО — глава МИД Эстонии
Фото: Depositphotos

Украину в конце концов пригласят присоединиться к Североатлантическому блоку, несмотря на то, что сейчас президент США Джо Байден считает амбиции Киева относительно членства непригодными для реализации.

Об этом в интервью Newsweek заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

– Продолжаются переговоры и разработка коммюнике для НАТО относительно украинского пути. Я надеюсь, что мы найдем способ определить текст коммюнике и общее понимание того, что украинское членство, в определенной степени, является неизбежным. Никто не говорит о том, что Украина завтра станет полноправным членом НАТО. Но мы хотим четко сообщить украинцам, а также Путину, что Украина станет членом НАТО, что есть путь, какие для этого будут следующие шаги, и хотим, чтобы это сообщение также было понятным для наших союзников по НАТО, – говорит он.

Комментируя интервью Байдена CNN, в котором президент заявил, что в альянсе нет единодушия относительно вступления Украины в разгар войны с Россией, Цахкна сказал, что “не был удивлен”.

– Есть общее понимание между союзниками, а также украинским правительством, что членство не может произойти прямо сейчас, в разгар горячего военного кризиса. Но должен быть путь, неизбежное понимание того, что Украина становится членом НАТО. Это также важно, если мы хотим одержать победу в войне, – сказал Цахкна.

По словам эстонского министра, союзники по НАТО в Вильнюсе будут пытаться продвинуть Бухарестское заявление 2008 года, которое не содержало никакой конкретики относительно сроков вступления Украины. Также рассматривается вариант предложить отказаться от любой потребности Украины в Плане действий по членству в НАТО (ПДЧ), что поддерживают Байден и другие лидеры.

– Есть общее понимание, что нам не нужен этот ПДЧ, потому что Украина уже выполняет этот ПДЧ реально. Они на земле воюют против России, используя наше оружие и наши доктрины… Формулировка [коммюнике] должна быть настолько четкой, чтобы все понимали, что произойдет… Это также очень важно для украинских солдат на местах, потому что им нужна перспектива, надежда и четкое сообщение о том, что на самом деле НАТО примет Украину как члена Альянса в будущем, – добавил министр иностранных дел.

Цахкна отмечает, что “быть в зале ожидания без плана — самое опасное для соседних с Россией стран”.

Напомним, президент США Джо Байден считает, что Украина еще не готова стать членом Североатлантического союза.

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Джо Байден, Естонія, НАТО, Саммит НАТО
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