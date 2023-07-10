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Політика
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Попри заяву Байдена Україна зрештою стане членом НАТО – глава МЗС Естонії

Попри заяву Байдена Україна зрештою стане членом НАТО – глава МЗС Естонії
Фото: Depositphotos

Україну зрештою запросять приєднатися до Північноатлантичного блоку, попри те, що наразі президент США Джо Байден вважає амбіції Києва щодо членства непридатними для реалізації. 

Про це в інтерв’ю Newsweek заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна.

– Тривають переговори й розробка комюніке для НАТО щодо українського шляху. Я сподіваюся, що ми знайдемо спосіб визначити текст комюніке та спільне розуміння того, що українське членство, певною мірою, є неминучим. Ніхто не говорить про те, що Україна завтра стане повноправним членом НАТО. Але ми хочемо чітко повідомити українцям, а також Путіну, що Україна стане членом НАТО, що є шлях, які для цього будуть наступні кроки, і хочемо, щоб це повідомлення також було зрозумілим для наших союзників з НАТО, – каже він. 

Коментуючи інтерв’ю Байдена CNN, у якому президент заявив, що в блоці немає одностайності щодо вступу України в розпал війни з Росією, Цахкна сказав, що “не був здивований”. 

– Є спільне розуміння між союзниками, а також українським урядом, що членство не може відбутися прямо зараз, у розпал гарячої воєнної кризи. Але має бути шлях, неминуче розуміння того, що Україна стає членом НАТО. Це також важливо, якщо ми хочемо здобути перемогу у війні, – сказав Цахкна. 

За словами естонського міністра, союзники з НАТО у Вільнюсі намагатимуться просунути Бухарестську заяву 2008 року, яка не містила жодної конкретики щодо термінів вступу України. Також розглядається варіант запропонувати відмовитися від будь-якої потреби України в Плані дій щодо членства в НАТО (ПДЧ), що підтримують Байден та інші лідери. 

– Є загальне розуміння, що нам не потрібен цей ПДЧ, тому що Україна вже виконує цей ПДЧ реально. Вони на землі воюють проти Росії, використовуючи нашу зброю і наші доктрини… Формулювання [комюніке] має бути настільки чітким, щоб усі розуміли, що станеться… Це також дуже важливо для українських солдатів на місцях, тому що їм потрібна перспектива, надія та чітке повідомлення про те, що насправді НАТО прийме Україну як члена Альянсу в майбутньому, – додав міністр закордонних справ.

Цахкна наголошує, що “бути в залі очікування без плану – найнебезпечніше для сусідніх з Росією країн”.

Нагадаємо, президент США Джо Байден вважає, що Україна ще не готова стати членом Північноатлантичного союзу.

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