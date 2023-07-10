Україна поки не готова до членства в НАТО – Байден
Президент США Джо Байден вважає, що Україна ще не готова стати членом Північноатлантичного союзу.
Про це він сказав в інтерв’ю CNN, зазначивши, що НАТО має “прокласти раціональний шлях”, яким Україна може піти, щоб приєднатися до військового блоку.
– НАТО – це процес, який потребує певного часу, щоб відповідати всім вимогам – від демократизації до цілої низки інших питань, – заявив Байден.
Він також вважає, що буде важко отримати одностайну підтримку вступу України до НАТО серед існуючих членів блоку, поки триває війна, і що заклики до голосування з цього питання в найближчому майбутньому є “передчасними”.
За словами Байдена, Україна поки працює над тим, щоб відповідати критеріям членства в НАТО.
Він також наголосив, що США та союзники продовжуватимуть підтримувати нашу державу, зокрема й озброєнням.
Очікується, що питання про те, чи пропонувати Україні членство в НАТО, буде одним з головних на саміті лідерів країн-членів блоку, який відбудеться 11-12 липня у Вільнюсі (Литва).
Шлях, якими добирались журналісти до передових позицій ЗСУ називають “дорогою життя”, бо навіть броньована машина не гарантує безпеки. Напередодні дві такі там і лишилися. Бійці зізнаються, тут переповнюють емоції.Марія Малевська