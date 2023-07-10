Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Калібри спочатку летіли на Київ, а потім змінили траєкторію – Ігнат про удар по Львову
Фото з відрізаними головами, кувалда і грамота на звання Героя Росії: що знайшли у будинку Пригожина
Наймолодшій загиблій було 32 – Козицький про удар по Львову
Терміново
Нічна атака на Львів: четверо загиблих, під завалами ще є люди
Одна людина загинула, вісім у лікарні. У Польщі автобус з українцями врізався у фуру
Україна
Валентина Чорна, редакторка стрічки

Україна поки не готова до членства в НАТО – Байден

Джо Байден
Фото: Getty Images

Президент США Джо Байден вважає, що Україна ще не готова стати членом Північноатлантичного союзу.

Про це він сказав в інтерв’ю CNN, зазначивши, що НАТО має “прокласти раціональний шлях”, яким Україна може піти, щоб приєднатися до військового блоку.

– НАТО – це процес, який потребує певного часу, щоб відповідати всім вимогам – від демократизації до цілої низки інших питань, – заявив Байден.

Він також вважає, що буде важко отримати одностайну підтримку вступу України до НАТО серед існуючих членів блоку, поки триває війна, і що заклики до голосування з цього питання в найближчому майбутньому є “передчасними”.

За словами Байдена, Україна поки працює над тим, щоб відповідати критеріям членства в НАТО.

Він також наголосив, що США та союзники продовжуватимуть підтримувати нашу державу, зокрема й озброєнням.

Очікується, що питання про те, чи пропонувати Україні членство в НАТО, буде одним з головних на саміті лідерів країн-членів блоку, який відбудеться 11-12 липня у Вільнюсі (Литва).

Читайте також
Зеленський ще не вирішив, чи поїде на саміт НАТО у Вільнюс – Стефанішина
Україна поки не готова до членства в НАТО – Байден

Війна в Україні, Джо Байден, НАТО, США
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Потрібен інший підхід: Резніков анонсував зміни у роботі військкоматів
Олексій Резніков
Активісти привітали Залужного і запросили в Крим: опубліковано кадри
Україна поки не готова до членства в НАТО – Байден
Зеленський ще не вирішив, чи поїде на саміт НАТО у Вільнюс – Стефанішина
Україна поки не готова до членства в НАТО – Байден
На саміті у Вільнюсі чітко зафіксують, що Україна буде членом НАТО – Подоляк
Михайло Подоляк
Путін усунув Герасимова від керівництва окупаційних військ в Україні – ЗМІ
Україна поки не готова до членства в НАТО – Байден
Відео
Батальйон кровʼю харкає, відвойовуючи ці землі: ексклюзив з передової

Шлях, якими добирались журналісти до передових позицій ЗСУ називають “дорогою життя”, бо навіть броньована машина не гарантує безпеки. Напередодні дві такі там і лишилися. Бійці зізнаються, тут переповнюють емоції.

Марія Малевська
Вимагають докази загибелі у бою: чому сім’ям полеглих добровольців відмовляють у допомозі
Україна поки не готова до членства в НАТО – Байден
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (09.07.2023)
Україна поки не готова до членства в НАТО – Байден
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (09.07.2023)
Україна поки не готова до членства в НАТО – Байден
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (09.07.2023)
Україна поки не готова до членства в НАТО – Байден
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь