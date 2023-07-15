Президент Южной Кореи прибыл в Киев с неанонсированным визитом

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель в субботу, 15 июля, прибыл с официальным визитом в Украину, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на его канцелярию.

По словам старшего секретаря южнокорейского лидера, Юн и первая леди Ким Кен Хи прибыли в Киев из Польши.

Он уже посетил место массовых убийств украинцев в Буче под Киевом, а затем Ирпень.

Также Юн Сок Ель проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Этот визит завершает двухдневную поездку, во время которой Юн посетил Литву на саммите НАТО, а затем Польшу с официальным визитом.

В конце мая президент Владимир Зеленский в интервью изданию Chosun Ilbo выразил надежду, что Южная Корея поддержит Украину в сфере усиления ПВО, поскольку это оборонное оборудование, а не оружие.

Южная Корея предоставила более $230 млн гуманитарной помощи Украине с момента полномасштабного вторжения РФ, а недавно пообещала предоставить дополнительную помощь, включая оборудование для разминирования.

Источник : Yonhap

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