Президент Південної Кореї прибув до Києва з неанонсованим візитом

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль в суботу, 15 липня, прибув з офіційним візитом до України, повідомляє агентство Yonhap з посиланням на його канцелярію.

За словами старшого секретаря південнокорейського лідера, Юн і перша леді Кім Кен Хі прибули до Києва з Польщі.

Він вже відвідав місце масових вбивств українців у Бучі під Києвом, а потім Ірпінь.

Також Юн Сок Йоль проведе переговори з президентом України Володимиром Зеленським.

Цей візит завершує дводенну поїздку, під час якої Юн відвідав Литву на саміті НАТО, а потім Польщу з офіційним візитом.

Наприкінці травня президент Володимир Зеленський в інтерв’ю виданню Chosun Ilbo висловив сподівання, що Південна Корея підтримає Україну у сфері посилення ППО, оскільки це оборонне обладнання, а не зброя.

Південна Корея надала понад $230 млн гуманітарної допомоги Україні з моменту повномасштабного вторгнення РФ, а нещодавно пообіцяла надати додаткову допомогу, включно з обладнанням для розмінування.

Джерело : Yonhap

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