Саммит мира и возвращение депортированных: Зеленский встретился в Киеве с президентом Южной Кореи

Президент Украины Владимир Зеленский провел в Киеве переговоры с президентом Республики Корея Юн Сок Елем, который 15 июля находится в Украине с официальным визитом.

— Во время этого визита — первого в истории наших отношений — мы обсуждаем все то, что важно для нормальной и безопасной жизни людей, для международного порядка, основанного на правилах, — подчеркнул глава государства.

Среди тем, которые они обсудили, Зеленский назвал возвращение депортированных взрослых и детей, реализацию украинской формулы мира, подготовку глобального саммита мира, продовольственную и энергетическую безопасность, а также экономическое сотрудничество.

Он поблагодарил народ Южной Кореи за поддержку усилий Украины на пути к миру.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель в субботу, 15 июля, прибыл с официальным визитом в Украину вместе с первой леди Ким Кон Хи.

Перед встречей с Зеленским они посетили Бучу и Ирпень.

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