Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні Терміново
Філігранна робота ППО – Хмельницька ОВА про знищення ракети над областю
Терміново
Нічна атака на Київ: двоє з чотирьох постраждалих – у лікарні
Терміново
Вибух невідомого військового об’єкта у Запоріжжі: постраждало вже 18 осіб, серед них – 6 дітей
Лідери НАТО попросили Зеленського “охолонути” через твіт напередодні саміту в Вільнюсі – Bloomberg
У Львові чоловік та працівники ТЦК побилися під час вручення повістки
Політика
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Саміт миру та повернення депортованих: Зеленський зустрівся у Києві з президентом Південної Кореї

Зеленський і президент Південної Кореї
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський провів у Києві переговори з президентом Республіки Корея Юн Сок Йольом, який 15 липня перебуває в Україні з офіційним візитом.

– Під час цього візиту – першого в історії наших відносин – ми обговорюємо все те, що важливо для нормального і безпечного життя людей, для міжнародного порядку, заснованого на правилах, – наголосив глава держави.

Серед тем, які вони обговорили, Зеленський назвав повернення депортованих дорослих і дітей, реалізацію української формули миру, підготовку глобального саміту миру, продовольчу й енергетичну безпеку, а також економічну співпрацю.

Він подякував народу Південної Кореї за підтримку зусиль України на шляху до миру.

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль в суботу, 15 липня, прибув з офіційним візитом до України разом з першою леді Кім Кон Хі.

Перед зустріччю з Зеленським вони відвідали Бучу та Ірпінь.

Війна в Україні, Владимир Зеленский, Київ, Південна Корея, Російська агресія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Катастрофа на Каховській ГЕС: Сербія надасть гуманітарку жителям постраждалих районів
Каховська ГЕС
Потрібно дивитися правді в очі: Бербок пояснила, чому зараз неможливі переговори з РФ
володимир путін
Швидкість закінчення війни залежить від глобальної підтримки: Зеленський про переговори у липні
Саміт миру та повернення депортованих: Зеленський зустрівся у Києві з президентом Південної Кореї
Республіка Корея у 2023 році збільшить допомогу Україні до $150 млн
Юн Сок Йоль президент Республіки Корея
В Європі аномальна спека: синоптики кажуть, що буде ще гірше
спека в Італії
Відео
Влада допомагати не поспішає: одесити самотужки відновлюють будівлі після удару РФ

Минув майже місяць від останнього масштабного удару росіянами по Одесі. У ніч на 14 червня ворог атакував місто чотирма Калібрами. Тоді ударна хвиля пошкодила житлові будинки, бізнес-центр та політехнічний університет. Людям, зокрема освітянам, обіцяли допомогти міжнародні організації та місцева влада.

Олександра Ченкова
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (14.07.2023)
Саміт миру та повернення депортованих: Зеленський зустрівся у Києві з президентом Південної Кореї
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (14.07.2023)
Саміт миру та повернення депортованих: Зеленський зустрівся у Києві з президентом Південної Кореї
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (14.07.2023)
Саміт миру та повернення депортованих: Зеленський зустрівся у Києві з президентом Південної Кореї
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:00 (14.07.2023)
Саміт миру та повернення депортованих: Зеленський зустрівся у Києві з президентом Південної Кореї
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь