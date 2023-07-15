Саміт миру та повернення депортованих: Зеленський зустрівся у Києві з президентом Південної Кореї
Президент України Володимир Зеленський провів у Києві переговори з президентом Республіки Корея Юн Сок Йольом, який 15 липня перебуває в Україні з офіційним візитом.
– Під час цього візиту – першого в історії наших відносин – ми обговорюємо все те, що важливо для нормального і безпечного життя людей, для міжнародного порядку, заснованого на правилах, – наголосив глава держави.
Серед тем, які вони обговорили, Зеленський назвав повернення депортованих дорослих і дітей, реалізацію української формули миру, підготовку глобального саміту миру, продовольчу й енергетичну безпеку, а також економічну співпрацю.
Він подякував народу Південної Кореї за підтримку зусиль України на шляху до миру.
Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль в суботу, 15 липня, прибув з офіційним візитом до України разом з першою леді Кім Кон Хі.
Перед зустріччю з Зеленським вони відвідали Бучу та Ірпінь.
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