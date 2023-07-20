Недружній крок. Шмигаль про рішення Польщі надалі блокувати експорт українського зерна
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль назвав недружнім і популістським кроком намір Польщі й надалі блокувати експорт українського зерна до Євросоюзу.
Про це глава українського уряду написав у соціальній мережі Twitter.
Шмигаль зауважив, що зараз непростий час, адже Росія зірвала зернову ініціативу, знищує інфраструктуру чорноморських портів і вкотре провокує світову продовольчу кризу.
– У цей критичний час Польща має намір і надалі блокувати експорт українського зерна в ЄС. Це недружній і популістський крок, який значно вдарить по світовій продовольчій безпеці й економіці України, – написав він.
Шмигаль закликав партнерів і Європейську комісію забезпечити безперешкодний експорт українського продовольства до ЄС.
– Це солідарність не тільки з Україною, а й зі світом, який потребує нашого зерна, – додав очільник уряду.
Напередодні прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Варшава не планує відкривати кордон з Україною для імпорту зерна після 15 вересня, якщо спливе термін мораторію Єврокомісії.
За його словами, Польща ухвалює відповідний крок для своїх фермерів, а не проти України.
Джерело: Денис Шмигаль
Ціни на пшеницю у світі одразу поповзли вгору після того, як Росія оголосила, що призупиняє участь у зерновій угоді. На торгах у Сполучених Штатах зафіксували ціновий стрибок у понад 4%. Кремль, серед іншого, домагається, щоб підсанкційний Россельхозбанк знову підключили до міжнародної банківської системи SWIFT, аби розблокували експорт російського аміаку.Оксана Лотоцька