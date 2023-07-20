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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Недружній крок. Шмигаль про рішення Польщі надалі блокувати експорт українського зерна

Денис Шмигаль
Фото: Урядовий портал

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль назвав недружнім і популістським кроком намір Польщі й надалі блокувати експорт українського зерна до Євросоюзу.

Про це глава українського уряду написав у соціальній мережі Twitter.

Шмигаль зауважив, що зараз непростий час, адже Росія зірвала зернову ініціативу, знищує інфраструктуру чорноморських портів і вкотре провокує світову продовольчу кризу.

У цей критичний час Польща має намір і надалі блокувати експорт українського зерна в ЄС. Це недружній і популістський крок, який значно вдарить по світовій продовольчій безпеці й економіці України, – написав він.

Шмигаль закликав партнерів і Європейську комісію забезпечити безперешкодний експорт українського продовольства до ЄС.

Це солідарність не тільки з Україною, а й зі світом, який потребує нашого зерна, – додав очільник уряду.

Напередодні прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Варшава не планує відкривати кордон з Україною для імпорту зерна після 15 вересня, якщо спливе термін мораторію Єврокомісії.

За його словами, Польща ухвалює відповідний крок для своїх фермерів, а не проти України.

Джерело: Денис Шмигаль

Денис Шмигаль, Зерно, Польща, Україна
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