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Політика
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Зеленський звільнив посла України у Британії Вадима Пристайка

Вадим Пристайко

Президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Вадима Пристайка з посади посла України у Великій Британії.

Також Пристайка звільнено з посади постійного представника України при Міжнародній морській організації (IMO), яку він обіймав за сумісництвом.

Дипломат очолює посольство України в Об’єднаному Королівстві з липня 2020 року. До того він менш як рік був міністром закордонних справ в уряді Олексія Гончарука.

Поки що про причини звільнення нічого не відомо.

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Раніше посол наголошував, що членство в НАТО є найкращим варіантом для захисту України.

Фото: Embassy of Ukraine to the UK

Джерело: Офіс президента
Вадим Пристайко, Велика Британія, Володимир Зеленський, посольства
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