Зеленський звільнив посла України у Британії Вадима Пристайка
Президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Вадима Пристайка з посади посла України у Великій Британії.
Також Пристайка звільнено з посади постійного представника України при Міжнародній морській організації (IMO), яку він обіймав за сумісництвом.
Дипломат очолює посольство України в Об’єднаному Королівстві з липня 2020 року. До того він менш як рік був міністром закордонних справ в уряді Олексія Гончарука.
Поки що про причини звільнення нічого не відомо.
Раніше посол наголошував, що членство в НАТО є найкращим варіантом для захисту України.
Фото: Embassy of Ukraine to the UK
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