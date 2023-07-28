Тепловизоры и антидронные ружья будет ввозить легче — Рада приняла законопроекты
Верховная рада в пятницу 28 июля приняла законопроекты, которые освобождают от пошлины и НДС высокотехнологичные тепловизоры и антидронные ружья при ввозе в Украину.
Речь идет о законопроектах №9467 и 9468. Теперь их должен подписать президент.
— Это освобождение от пошлины и НДС тепловизионных монокуляров оснащены инфракрасным детектором со встроенной функцией камеры и бинокуляров с функцией дальномера, — сообщил нардеп Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.
Также добавили к льготе на освобождение от НДС и пошлины антидронные ружья.
Антидрон ружья применяют для обезвреживания беспилотников. Они обеспечивают потерю связи между дроном и оператором или системой управления.
У него более мощная волна, чем связь между летательным устройством и пультом управления, поэтому оно приглушает канал связи. После этого теряется управление дроном и он перестает выполнять команды.
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