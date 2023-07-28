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Политика
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Тепловизоры и антидронные ружья будет ввозить легче — Рада приняла законопроекты

Верховна Рада
Фото: Depositphotos

Верховная рада в пятницу 28 июля приняла законопроекты, которые освобождают от пошлины и НДС высокотехнологичные тепловизоры и антидронные ружья при ввозе в Украину.

Речь идет о законопроектах №9467 и 9468. Теперь их должен подписать президент.

— Это освобождение от пошлины и НДС тепловизионных монокуляров оснащены инфракрасным детектором со встроенной функцией камеры и бинокуляров с функцией дальномера, — сообщил нардеп Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

Также добавили к льготе на освобождение от НДС и пошлины антидронные ружья.

Антидрон ружья применяют для обезвреживания беспилотников. Они обеспечивают потерю связи между дроном и оператором или системой управления.

У него более мощная волна, чем связь между летательным устройством и пультом управления, поэтому оно приглушает канал связи. После этого теряется управление дроном и он перестает выполнять команды.

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Безпілотники, Верховна Рада, Дрони, мито
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