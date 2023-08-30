Кулеба зустрівся з Макроном у Франції: обговорили Формулу миру та експорт зерна

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відвідав Францію та зустрівся з президентом Еммануелем Макроном.

Під час зустрічі вони обговорили подальшу військову підтримку, розширення коаліції української Формули миру та експорт зерна з України до країн Африки.

– Для мене було честю бути прийнятим Еммануелем Макроном після його контактів із Володимиром Зеленським. Обговорили подальшу військову підтримку, розширення коаліції Формули миру та наш експорт зерна до країн Африки та за її межі. Я подякував йому за підтвердження постійної підтримки з боку Франції, – написав Кулеба у Twitter.

Нагадаємо, напередодні Дмитро Кулеба повідомив, що Україна та Франція обговорили шлях, який має пройти наша країна для набуття членства у Європейському Союзі.

Глава МЗС зазначив, що Україна вже провела низку реформ, необхідних для вступу до ЄС. З іншого боку Євросоюз також зробив певні кроки.

Фото: Дмитро Кулеба

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