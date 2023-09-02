Возможны кадровые назначения: Резникова ждут на заседании фракции Слуга народа

На следующей неделе планируется заседание фракции Слуга народа, на которое приглашен министр обороны Украины Алексей Резников.

Об этом сообщила глава партии Слуга народа Елена Шуляк в комментарии Украинскому Радио.

Таким образом она прокомментировала слухи о возможной отставке Резникова. Шуляк не стала подтверждать или опровергать информацию о замене министра.

Она отметила, что хотела бы комментировать официальные решения фракции и Верховной Рады, а не слухи.

– Поэтому давайте дождемся их (официальных решений. – Ред.). Наша фракция будет заседать на следующей неделе. Я думаю, кадровые назначения возможны, но кто это будет, как это будет, в какие сроки… Хотелось бы, чтобы это было взвешенное решение, которое будет приниматься также монобольшинством, — подчеркнула Шуляк.

По ее словам, у нардепов есть много вопросов к Алексею Резникову. Именно поэтому он “приглашен на фракцию тоже”.

– Несмотря на то, будет ли замена министра на следующей неделе, все равно он будет отвечать на вопросы, которые будут сформированы у представителей нашей политической силы. Министр ответит на много вопросов. Много разных и документов, и слухов, и неоднозначных выводов по определенным закупкам, – добавила Шуляк.

Она напомнила, что эта информация анализируется экспертами и представителями гражданского общества, которые работают с антикоррупционными инициативами.

Очередные слухи об отставке Резникова

Слухи о возможной отставке Алексея Резникова во время полномасштабной войны возникали несколько раз.

На днях они возобновились на фоне расследования закупок Министерством обороны зимних курток для военных. В СМИ утверждалось, что якобы были закуплены летние куртки по цене зимних. В министерстве это опровергают и приводят свои доказательства и аргументы.

Как утверждал нардеп от Голоса Ярослав Железняк, Алексей Резников якобы может покинуть пост министра обороны и впоследствии уехать послом в Великобританию.

А новым министром может стать нынешний глава Фонда государственного имущества Рустем Умеров.

Источник: Украинское Радио

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