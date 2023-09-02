Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
В бою на Бахмутском направлении погибли шесть пилотов – спикер бригады
Способны уничтожить цель на расстоянии до 180 км: что известно о ракетах AIM-120 AMRAAM
Срочно
Пожар на крыше Ашана и смерть двух охранников предприятия: детали атаки на Киев
В Германии мужчина сбросил с моста 10-летнего мальчика из Украины
Как родственникам получить 15 млн грн в случае гибели военнослужащего: алгоритм действий
Политика
Юлия Соколова, редактор ленты

Возможны кадровые назначения: Резникова ждут на заседании фракции Слуга народа

Олена Шуляк і Олексій Резніков
Фото: УНИАН

На следующей неделе планируется заседание фракции Слуга народа, на которое приглашен министр обороны Украины Алексей Резников.

Об этом сообщила глава партии Слуга народа Елена Шуляк в комментарии Украинскому Радио.

Таким образом она прокомментировала слухи о возможной отставке Резникова. Шуляк не стала подтверждать или опровергать информацию о замене министра.

Она отметила, что хотела бы комментировать официальные решения фракции и Верховной Рады, а не слухи.

– Поэтому давайте дождемся их (официальных решений. – Ред.). Наша фракция будет заседать на следующей неделе. Я думаю, кадровые назначения возможны, но кто это будет, как это будет, в какие сроки… Хотелось бы, чтобы это было взвешенное решение, которое будет приниматься также монобольшинством, — подчеркнула Шуляк.

По ее словам, у нардепов есть много вопросов к Алексею Резникову. Именно поэтому он “приглашен на фракцию тоже”.

– Несмотря на то, будет ли замена министра на следующей неделе, все равно он будет отвечать на вопросы, которые будут сформированы у представителей нашей политической силы. Министр ответит на много вопросов. Много разных и документов, и слухов, и неоднозначных выводов по определенным закупкам, – добавила Шуляк.

Она напомнила, что эта информация анализируется экспертами и представителями гражданского общества, которые работают с антикоррупционными инициативами.

Очередные слухи об отставке Резникова

Слухи о возможной отставке Алексея Резникова во время полномасштабной войны возникали несколько раз.

На днях они возобновились на фоне расследования закупок Министерством обороны зимних курток для военных. В СМИ утверждалось, что якобы были закуплены летние куртки по цене зимних. В министерстве это опровергают и приводят свои доказательства и аргументы.

Как утверждал нардеп от Голоса Ярослав Железняк, Алексей Резников якобы может покинуть пост министра обороны и впоследствии уехать послом в Великобританию.

А новым министром может стать нынешний глава Фонда государственного имущества Рустем Умеров.

Читайте также
Скандал с куртками: Резников готов уйти в отставку в случае подтверждения данных СМИ
Олексій Резніков

Источник: Украинское Радио

Верховна Рада, Міноборони України, Алексей Резников, Слуга народа
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Минкульт может возглавить Юлия Федив: что известно об экс-исполнительном директоре УКФ
Юлія Федів
Бизнесмены хотели втридорога продать Минобороны 80 танковых двигателей — СБУ
Танкові двигуни
Рустем Умеров — что известно о главе Фонда государственного имущества
Возможны кадровые назначения: Резникова ждут на заседании фракции Слуга народа
Zuzana, Warrior, TRF1: Минобороны приняло образцы иностранного оружия на вооружение ВСУ
Возможны кадровые назначения: Резникова ждут на заседании фракции Слуга народа
В Раде думают отменить отсрочку людям, которые во второй раз получают высшее образование
Федір Веніславський

Загрузка

Игры
Видео
Считанные минуты на работу: как выполняют задание спецназовцы отряда Омега

Боевые выезды бойцов 5 отдельного отряда спецназначения Омега Национальной гвардии на Восточном фронте обычно проходят быстро, ведь, например, на работу из БТРа есть буквально считанные минуты – три, возможно, пять.

Мария Малевская
В Украине заработал новый церковный календарь 2023: что изменилось и даты ключевых праздников
Возможны кадровые назначения: Резникова ждут на заседании фракции Слуга народа
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (01.09.2023)
Возможны кадровые назначения: Резникова ждут на заседании фракции Слуга народа
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (01.09.2023)
Возможны кадровые назначения: Резникова ждут на заседании фракции Слуга народа
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:30 (01.09.2023)
Возможны кадровые назначения: Резникова ждут на заседании фракции Слуга народа
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь