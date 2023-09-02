Можливі кадрові призначення: Резнікова чекають на засіданні фракції Слуга народу

Наступного тижня планується засідання фракції Слуга народу, на яке запросили міністра оборони України Олексія Резнікова.

Про це повідомила голова партії Слуга народу Олена Шуляк у коментарі Українському Радіо.

Таким чином вона прокоментувала чутки про можливу відставку Резнікова. Шуляк не стала підтверджувати чи спростовувати інформацію щодо заміни міністра.

Вона зазначила, що хотіла б коментувати офіційні рішення фракції та Верховної Ради, а не чутки.

– Тому дочекаємося їх (офіційних рішень. – Ред.). Наша фракція засідатиме наступного тижня. Я гадаю, кадрові призначення можливі, але хто це буде, як це буде, в які терміни… Хотілося б, щоб це було виважене рішення, яке буде ухвалювати монобільшість теж, – наголосила Шуляк.

За її словами, у нардепів є багато запитань до Олексія Резнікова. Саме тому його “запрошено на фракцію також”.

– Попри те, чи буде заміна міністра наступного тижня, все одно він відповідатиме на запитання, які будуть сформовані у представників нашої політичної сили. Міністр відповість на багато запитань. Багато різних і документів, і чуток, і неоднозначних висновків щодо певних закупівель, – додала Шуляк.

Вона нагадала, що цю інформацію аналізують експерти та представники громадянського суспільства, які працюють із антикорупційними ініціативами.

Чергові чутки про відставку Резнікова

Чутки про можливу відставку Олексія Резнікова за час повномасштабної війни виникали кілька разів.

Днями вони поновилися на тлі розслідування про закупівлі Міністерством оборони зимових курток для військових. У ЗМІ стверджувалося, що начебто були закуплені літні куртки за ціною зимових. У міністерстві це спростовують і наводять власні докази і аргументи.

Як стверджував нардеп від Голосу Ярослав Железняк, Олексій Резніков начебто може залишити посаду міністра оборони і згодом поїхати послом до Великої Британії.

А новим міністром може стати нинішній очільник Фонду державного майна Рустем Умєров.

Джерело: Українське Радіо

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