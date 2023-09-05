Відставка Резнікова та звільнення Умєрова: у Раді зареєстровано проєкти постанов
У Верховній Раді 4 серпня зареєстровано проєкти постанов про відставку Олексія Резнікова з посади міністра оборони України (№9679) та про звільнення Рустема Умєрова з посади голови Фонду державного майна (№9678).
Згідно з проєктами документів, Комітет із питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендує парламенту ухвалити відставку Резнікова.
Відповідно, Комітет з питань економічного розвитку у своєму рішенні рекомендує Раді звільнити голову ФДМ.
Поки що невідомо, хто очолить Фонд держмайна після Умєрова.
У понеділок, 4 вересня, міністр оборони Олексій Резніков подав до парламенту заяву про відставку, а Умєров – заяву про звільнення з посади голови Фонду держмайна.
Перед цим, 3 вересня, президент Володимир Зеленський заявив про необхідність зміни керівника Міноборони та назвав Умєрова наступником Резнікова.
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