Рада поддержала предложения Зеленского к законопроекту о е-декларациях: их должны открыть сразу
В среду, 20 сентября, Верховная Рада во время заседания поддержала предложения президента Украины Владимира Зеленского к закону о восстановлении е-декларирования с открытыми реестрами во время военного положения в Украине.
Об этом в своем Тelegram сообщил первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.
За — проголосовали 341 депутат:
- Слуга народа — 214
- ЕС — 22
- Батькивщина — 13
- Платформа за жизнь и мир — 18
- За будущее — 11
- Голос — 18
- Доверие — 17
- Восстановление Украины — 12
- Внефракционные — 16
Также, 20 сентября Верховная Рада поддержала законопроект №10038 об изменениях в государственный бюджет на 2023 год и увеличении расходов на оборону.
Ядерная война, нашествие мигрантов и угроза со стороны Китая — это далеко не все причины, по которым Запад боится распада России. Зато для Украины сохранение государства-агрессора в его нынешнем виде с жаждой убивать и имперскими амбициями означает постоянную угрозу. Даже по возвращении к границам 1991 года.Полина Спасенко