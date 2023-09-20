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Политика
Анастасия Кожушко, редактор ленты

Рада поддержала предложения Зеленского к законопроекту о е-декларациях: их должны открыть сразу

Верховна Рада
Фото: Depositphotos

В среду, 20 сентября, Верховная Рада во время заседания поддержала предложения президента Украины Владимира Зеленского к закону о восстановлении е-декларирования с открытыми реестрами во время военного положения в Украине.

Об этом в своем Тelegram сообщил первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

За — проголосовали 341 депутат:

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Также, 20 сентября Верховная Рада поддержала законопроект №10038 об изменениях в государственный бюджет на 2023 год и увеличении расходов на оборону.

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Верховна Рада

Верховна Рада, Владимир Зеленский, Декларації
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