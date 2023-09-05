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Политика
Валентина Летяк, редактор ленты

Чиновников будут наказывать за несвоевременное декларирование доходов — Рада приняла закон

Верховна Рада
Фото: Depositphotos

Верховная Рада приняла в целом законопроект №9587-д, которым предусмотрено наказание за несвоевременное представление деклараций чиновниками.

За соответствующие правки в Кодекс Украины об административных правонарушениях и другие законы (относительно совершенствования порядка привлечения к ответственности лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления) проголосовали 305 народных избранников, сообщил нардеп Ярослав Железняк.

По его словам, в частности, правка №25 (об избежании ответственности, если забыл задекларировать имущество на 1,3 млн грн) набрала 250 голосов.

В то же время правка №27 (о праве забыть, что задекларировал имущество на 1,3 млн грн, и штраф будет 17 тыс. грн), №112 (о том, что можно забить аренду) и №139 (о возможности не вносить в реестр коррупционеров) не учтены из-за малого количества голосов.

В пояснительной записке отмечается, что изменениями в КоАП и закон О предотвращении коррупции предусмотрено введение автоматической фиксации несвоевременного представления декларации чиновником и установление, что оно является противоправным в случае пропуска срока подачи декларации без уважительных причин.

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Верховна Рада IX скликання, е-декларация, Электронное декларирование, Закон, НАЗК
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