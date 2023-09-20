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Політика
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Рада розгляне звільнення Шуфрича з посади голови Комітету з питань свободи слова

Рада розгляне звільнення Шуфрича з посади голови Комітету з питань свободи слова
Фото: СБУ

Регламентний комітет парламенту підтримав пропозицію керівництва Верховної Ради про зняття скандального нардепа Нестора Шуфрича, підозрюваного у державній зраді, з посади голови Комітету з питань свободи слова.

Про це повідомили народні депутати Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко.

Железняк пояснив, що сам Шуфрич залишиться просто членом цього Комітету, оскільки для його існування треба щонайменше три людини, а виконувати обов’язки голови до обрання нового буде нардеп Євген Брагар.

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Голосування в Раді за проєкт відповідної постанови відбудеться вже сьогодні.

15 вересня Нестору Шуфричу оголосили про підозру у державній зраді, СБУ провела у будинку нардепа обшуки.

За даними слідства, Шуфрич тісно співпрацював і виконував завдання колишнього секретаря РНБО Володимира Сівковича, агента російського ФСБ, який координував роботу російської агентури в Україні.

У нього знайшли проєкт зміни адміністративно-територіального устрою України, датований серединою липня 2014 року.

Під документом стоять підписи самого Шуфрича і Віктора Медведчука.

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Верховна Рада IX скликання, звільнення, Народний депутат, Нестор Шуфрич
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