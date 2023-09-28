США официально передали Украине перечень приоритетных реформ
Посол США Бриджит Бринк во время встречи с премьер-министром Денисом Шмыгалем официально передала для обсуждения предложения Вашингтона по приоритетным реформам в Украине.
Глава правительства отметил, что со своей стороны передал американской стороне Концепт усиления устойчивости демократии в Украине, разработанный по инициативе президента Владимира Зеленского и согласованный с руководителями антикоррупционных структур.
— Для реализации этого Концепта планируем вместе со всеми нашими партнерами создать единый План реформ для усиления устойчивости демократии, который объединит в себе все потребности относительно положительных преобразований в различных сферах, — объяснил Шмыгаль.
По его словам, они также обсудили с Бринк прямую бюджетную поддержку со стороны США, совместную работу в рамках Координационной платформы доноров, усиление защиты неба над Украиной и помощь энергосектору.
В перечне этих рекомендаций США — либерализация тарифов на природный газ и электроэнергию, а также обеспечение поддержки граждан субсидиями.
В Минсоцполитики накануне заявили, что готовы выполнить эти рекомендации.
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