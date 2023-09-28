США офіційно передали Україні перелік пріоритетних реформ

Посол США Бріджит Брінк під час зустрічі з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем офіційно передала для обговорення пропозиції Вашингтона щодо пріоритетних реформ в Україні.

Глава уряду зауважив, що зі свого боку передав американській стороні Концепт посилення стійкості демократії в Україні, розроблений за ініціативи президента Володимира Зеленського та погоджений з керівниками антикорупційних структур.

– Для реалізації цього Концепту плануємо разом з усіма нашими партнерами створити єдиний План реформ для посилення стійкості демократії, який об’єднає в собі всі потреби щодо позитивних перетворень у різних сферах, – пояснив Шмигаль.

За його словами, вони також обговорили з Брінк пряму бюджетну підтримку з боку США, спільну роботу в межах Координаційної платформи донорів, посилення захисту неба над Україною та допомогу енергосектору.

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У переліку цих рекомендацій США – лібералізація тарифів на природний газ та електроенергію, а також забезпечення підтримки громадян субсидіями.

У Мінсоцполітики напередодні заявили, що готові виконати ці рекомендації.

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