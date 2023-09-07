Зеленского призвали ветировать проект закона о восстановлении э-деклараций — петиция
На сайте президента Украины создали петицию с призывом о ветировании Владимиром Зеленским законопроекта №9534, который был принят накануне в Верховной Раде.
Автором петиции является Александр Ябчанка, а само обращение к президенту, которое было обнародовано 6 сентября, набрало уже более 40 тыс. голосов из 25 тыс. необходимых.
В обращении к главе государства также отмечается, что закон, который якобы должен был восстановить декларирование чиновников, не выполнил “самое главное требование общества — открыть данные о “военном” состоянии чиновников”. Таким образом, информация о госчиновниках будет оставаться закрытой еще на год.
— А значит, лишили граждан и журналистов инструмента контроля за действиями должностных лиц и главного предохранителя коррупции во время войны. Таким шагом народные депутаты пошли против заявлений Евросоюза, послов G7 и депутатов Европарламента, — пишет Ябчанка.
Автор петиции призвал главу государства ветировать законопроект №9534 и вернуть его в Верховную Раду с требованием немедленно обеспечить публичный доступ к реестру деклараций без ожидания сроком в 1 год.
По состоянию на 23:15 петиция набрала 42 577 подписей из 25 тыс. необходимых.
Напомним, законопроект, о котором идет речь, был принят Верховной Радой в целом 5 сентября. Вместе с тем депутаты не поддержали правку о немедленном восстановлении декларирования.
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