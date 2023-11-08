Бельгия будет продвигать членство Украины в Евросоюзе во время своего председательства в Совете ЕС в 2024 году

Бельгия будет продвигать членство Украины в Европейском Союзе во время своего председательства в Совете ЕС 2024 года.

Такое заявление сделал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после переговоров с министром иностранных дел Бельгии Хаджей Лабиб в Брюсселе.

– Я услышал четкий сигнал, что Бельгия понимает историческую миссию и ответственность в контексте этого председательства, во время которого будут приняты важные решения и будут закладываться основы будущего присоединения Украины к Евросоюзу, – сказал Кулеба.

В свою очередь глава МИД Бельгии отметила, что с первых дней полномасштабного вторжения России в Украину, ее страна предоставила убежище тысячам украинцев, а также финансовую, военную и гуманитарную поддержку.

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– Мы продолжаем поддерживать Украину. Недавно создали новый фонд для помощи Украине в сумме 1,7 млрд евро. Средства будут направлены на военные нужды и воплощение гуманитарных проектов, – отметила Лабиб.

Вступление Украины в ЕС

8 ноября президент ЕК Урсула фон дер Ляйен во время пресс-конференции в Брюсселе сообщила, что Еврокомиссия рекомендует начать процесс переговоров по вступлению Украины в Европейский Союз.

Она отметила, что во время ее последнего визита в Киев она убедилась, что Украина на 90% выполнила выполненные соответствующие шаги для вступления в ЕС.

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