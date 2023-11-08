Бельгія просуватиме членство України в Євросоюзі під час свого головування у Раді ЄС 2024 року

Бельгія просуватиме членство України в Європейському Союзі під час свого головування у Раді ЄС 2024 року.

Таку заяву зробив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба після переговорів із міністеркою закордонних справ Бельгії Аджею Лабіб у Брюсселі.

– Я почув чіткий сигнал, що Бельгія розуміє історичну місію і відповідальність в контексті цього головування, під час якого будуть ухвалені важливі рішення та закладатимуться основи майбутнього приєднання України до Євросоюзу, – сказав Кулеба.

Своєю чергою очільниця МЗС Бельгії наголосила, що з перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну її країна надала прихисток тисячам українців, а також фінансову, військову та гуманітарну підтримку.

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– Ми продовжуємо підтримувати Україну. Нещодавно створили новий фонд для допомоги Україні у сумі 1,7 млрд євро. Кошти будуть спрямовані на військові потреби та втілення гуманітарних проєктів, – зазначила Лабіб.

Вступ України у ЄС

8 листопада президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн під час пресконференції в Брюсселі повідомила, що Єврокомісія рекомендує розпочати процес переговорів щодо вступу України до Європейського Союзу.

Вона зазначила, що під час її останнього візиту в Київ вона переконалася, що Україна на 90% виконала виконані відповідні кроки для вступу до ЄС.

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