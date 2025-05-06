Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Субсидии в Украине: что ждет украинцев с 1 мая
Пенсии с 1 мая 2025: что изменится и кому повысят выплаты
Зеленский – гостям на параде в РФ 9 мая: Мы не будем давать вам никаких гарантий
Статьи
Главная роль на поле боя: как изменилась украинская пехота и в чем нуждается для большей эффективности
Бекхэм праздновал юбилей без старшего сына — конфликт обостряется
Вікторія Васьковська, редактор сайта

Зеленский поздравил Мерца: Надеемся увидеть еще больше немецкого лидерства

Володимир Зеленський
Фото: УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил лидера Христианско-демократического союза Фридриха Мерца с тем, что его избрали новым канцлером Германии.

Поздравление украинский лидер опубликовал в соцсети X (ранее Twitter).

Зеленский поздравил Мерца с новой должностью

В своем поздравлении Зеленский поблагодарил Германию и ее граждан за поддержку Украины. Он подчеркнул, что эта помощь спасла много жизней.

Сейчас смотрят

— Мы искренне надеемся, что Германия будет становиться еще сильнее, и мы увидим еще больше немецкого лидерства в европейских и трансатлантических делах. Это особенно важно сейчас, когда на кону будущее Европы, которое будет зависеть от нашего единства, — написал президент Украины.

В завершение Зеленский пожелал Фридриху Мерцу успехов на новой должности.

Напомним, лидер ХДС/ХСС Фридрих Мерц смог стать новым канцлером Германии только со второй попытки. Поскольку во время первого тура ему не удалось набрать необходимых голосов (310 голосов из необходимых 316).

Уже во время второго тура за Фридриха Мерца проголосовало 325 депутатов, 289 — против, еще один воздержался.

Читайте также
Мерц – кандидат в канцлеры Германии: что о нем известно и позиция по Украине
Friedrich Merz

Источник: Владимир Зеленский

Вибори у Німеччині, Владимир Зеленский, Німеччина, Фридрих Мерц
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь