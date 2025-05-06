Зеленский поздравил Мерца: Надеемся увидеть еще больше немецкого лидерства

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил лидера Христианско-демократического союза Фридриха Мерца с тем, что его избрали новым канцлером Германии.

Поздравление украинский лидер опубликовал в соцсети X (ранее Twitter).

Зеленский поздравил Мерца с новой должностью

В своем поздравлении Зеленский поблагодарил Германию и ее граждан за поддержку Украины. Он подчеркнул, что эта помощь спасла много жизней.

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— Мы искренне надеемся, что Германия будет становиться еще сильнее, и мы увидим еще больше немецкого лидерства в европейских и трансатлантических делах. Это особенно важно сейчас, когда на кону будущее Европы, которое будет зависеть от нашего единства, — написал президент Украины.

В завершение Зеленский пожелал Фридриху Мерцу успехов на новой должности.

Напомним, лидер ХДС/ХСС Фридрих Мерц смог стать новым канцлером Германии только со второй попытки. Поскольку во время первого тура ему не удалось набрать необходимых голосов (310 голосов из необходимых 316).

Уже во время второго тура за Фридриха Мерца проголосовало 325 депутатов, 289 — против, еще один воздержался.

Источник: Владимир Зеленский

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