Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Хто написав Біблію: науковці дослідили авторство за допомогою ШІ
Терміново
Кількість постраждалих у Києві зросла до 32 людей, загинуло троє рятувальників
Фото справжнє: Юсов про випалений напис “слава Росії” на тілі українського полоненого
Скільки буде пенсії при зарплаті в 20 000 гривень: приклад розрахунку
Вбивство українки та її доньки у Бельгії: Сибіга доручив тримати справу на контролі
Потребує перевірки
Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
3 хв.

Саміт G7 у Канаді може пройти без спільного комюніке через Трампа – Bloomberg

Марк Карні
Фото: Getty Images

Учасники Групи семи не прагнутимуть досягти консенсусу щодо традиційного спільного комюніке під час саміту лідерів наступного тижня в Канаді, намагаючись запобігти можливому конфлікту з американським президентом Дональдом Трампом.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Новий формат Великої сімки

За інформацією співрозмовників видання, лідери G7 імовірно оприлюднять низку окремих спільних заяв із різних тематичних напрямків замість єдиного підсумкового документа.

Зараз дивляться

Такий підхід має на меті зменшення напруги у стосунках з Трампом, чого прагне досягти канадський прем’єр Марк Карні, який виступатиме господарем зустрічі.

Карні намагається не допустити повторення ситуації 2018 року, коли в Канаді Трамп відкликав свій підпис зі спільного комюніке через кілька годин після його затвердження.

Тоді американський лідер обурився коментарями, які зробив журналістам тодішній канадський прем’єр-міністр Джастін Трюдо.

Агентство нагадує, що підсумкове комюніке, попри відсутність юридичної сили, покликане демонструвати згуртованість учасників з глобальних питань.

Зміни в політиці Америки

Документ після минулорічного саміту налічував 36 сторінок і містив зобов’язання підтримувати Україну в протистоянні російській агресії, боротися зі зміною клімату та сприяти гендерній рівності.

Однак Трамп кардинально змінив американську політику, відмовившись від підтримки України, скасувавши кліматичні ініціативи та відкинувши гендерні програми.

Нагадаємо, минулого тижня Володимир Зеленський підтвердив отримання від канадського прем’єр-міністра офіційного запрошення на саміт G7 , який відбудеться в Кананаскісі 15-17 червня.

Читайте також
Зеленський може зустрітися з Трампом на полях саміту G7 – Єрмак
Коли відбудеться зустріч Зеленського і Трампа – заява Єрмака

Джерело: Bloomberg

Пов'язані теми:

G7Марк КарніСаміт НАТОТрамп
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь