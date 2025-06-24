Зеленский и Макрон обсудили поставки истребителей Mirage и инвестиции в производство дронов

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном на полях саммита НАТО в Гааге.

Как сообщил Зеленский в своем Telegram-канале.

По его словам, основная цель переговоров – координация дальнейших совместных действий и дипломатическое давление на Россию.

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Стороны обсудили возможность поставки дополнительных французских истребителей Mirage для укрепления украинского воздушного флота.

— Делаем вместе с Францией все, чтобы лучше защитить украинское небо, — заявил Зеленський.

Кроме того, президенты обсудили развитие коалиции желающих, ожидания от саммита НАТО, а также возможность ужесточения санкций против РФ, в частности, влияние через прайскепы на российскую нефть и газ.

Напомним, президент Владимир Зеленский предупреждает, что Россия может напасть на страну-члена НАТО в течение пяти лет.

Зеленский также заявил, что планы стран НАТО увеличить расходы на оборону до 5% ВВП к 2035 г. реализуются очень медленно.

По его словам, сегодня кремлевский диктатор от нападения на страну-члена НАТО сдерживает Украина.

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