Зеленський і Макрон обговорили постачання винищувачів Mirage та інвестиції у виробництво дронів

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Франції Емманюелем Макроном на полях саміту НАТО в Гаазі.

Як повідомив Зеленський у своєму Telegram-каналі.

За його словами, основна мета перемовин — координація подальших спільних дій та дипломатичний тиск на Росію.

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Зеленський і Макрон обговорили Mirage і дрони

Сторони обговорили можливість постачання додаткових французьких винищувачів Mirage для зміцнення українського повітряного флоту. Також ішлося про інвестиції та спільне виробництво дронів-перехоплювачів.

— Робимо разом із Францією все, щоб краще захистити українське небо. Розраховуємо на хороші рішення в найближчому майбутньому, — заявив Зеленський.

Крім того, президенти обговорили розвиток коаліції охочих, очікування від саміту НАТО, а також можливість посилення санкцій проти РФ, зокрема вплив через прайскепи на російську нафту та газ.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський попереджає, що Росія може напасти на країну-члена НАТО протягом п’яти років.

Зеленський також заявив, що плани країн НАТО збільшити витрати на оборону до 5% ВВП до 2035 року реалізуються дуже повільно.

За його словами, сьогодні кремлівського диктатора від нападу на країну-члена НАТО стримує Україна.

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