Есть политические сигналы высокого уровня от США, поставки оружия возобновлены — Зеленский

Украина получила хорошие политические сигналы самого высокого уровня, в частности от США и европейских партнеров. По всем докладам, поставки оружия восстановлены.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении по итогам событий 11 июля.

Зеленский о работе с США

— Продолжим работать на следующей неделе с американской стороной на военном уровне, в частности наши военные с генералом Келлогом, — подчеркнул украинский президент.

По его словам, готовятся новые европейские оборонные пакеты. Он объяснил, что украинская сторона ожидает в ближайшее время сильных шагов и по санкциям против России за эту войну — давление должно сработать.

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Президент отметил, что говорил с украинскими военными, которые докладывали о ситуации на фронте и наших операциях. Владимир Зеленский поблагодарил воинов Сил обороны за стойкость.

Он отметил, что сейчас идет работа с партнерами над новыми поставками, большим производством оружия в Украине и обеспечением нашей армии.

В частности, уже есть хорошие договоренности, однако ожидаются новые.

— Будем работать для этого в следующие недели. Важно реализовать каждую договоренность как можно быстрее, чтобы чувствовалось реально, что есть больше сил, средств, защиты неба, систем ПВО. Это приоритет, — подчеркнул Зеленский.

Глава государства отметил, что ожидает детальных отчетов от чиновников и команды Офиса президента по каждой договоренности с украинскими партнерами.

— По каждому результату, на который мы ожидали: что достигнуто и до сих пор на выполнении. Выводы будут — персональные кадровые выводы, — утверждает Зеленский.

Зеленский отметил украинских военных

Президент отметил сегодня украинских воинов, которые проявили себя больше всего за неделю.

По его словам, это разные направления фронта и наши подразделения, однако один чрезвычайно важный результат — защита от российских оккупантов.

В частности, на Сумщине — это 95 десантно-штурмовая бригада, которую поблагодарил президент

На Харьковщине — 42 механизированная бригада, 92 штурмовая бригада, 13 бригада оперативного назначения Нацгвардии Хартия, отметил глава государства, которые эффективно отбивают попытки россиян перейти в наступление.

За стойкость в Волчанске он поблагодарил 57 мотопехотную бригаду, на Купянском направлении — 3 штурмовую, на Торецком — 100 механизированную бригаду, на Краматорском — 24 отдельную механизированную.

— Добропольское направление — 82 десантно-штурмовая бригада и 1 отдельный штурмовой полк. На Покровском направлении есть за что отметить 25 воздушно-десантную бригаду. Еще Новопавловское направление — воины 5 штурмовой и 46 аэромобильной бригад. Спасибо всем вам, наши воины! Спасибо всем, кто помогает, — резюмировал президент.

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