Язык – это оружие: украинский омбудсмен о неприемлемых условиях РФ

Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская резко осудила требования российского диктатора Владимира Путина предоставить русскому языку статус официального и легитимизировать московскую патриархию в Украине.

Об этом говорится в заявлении уполномоченной в Facebook.

Омбудсмен о требованиях Путина легитимизировать русский язык в Украине

Омбудсмен подчеркнула, что эти требования являются откровенно циничными и неприемлемыми.

Она отметила, что они не имеют ничего общего с правами человека или свободой выбора, на самом деле являясь частью идеологической войны Кремля, направленной на подрыв украинской независимости и раскол общества.

– Украинский был, есть и будет единственным государственным языком. Наша сила – в собственном слове. Наша свобода – в украинском языке, – подчеркнула Ивановская.

Уполномоченная пояснила, что русский язык на протяжении веков использовался не как язык общения, а как инструмент имперской политики, которым пытались насадить неполноценность, уничтожить украинскую культуру и стереть национальную идентичность.

Московская патриархия, по ее словам, является еще одним рычагом этого же механизма порабощения.

Она также напомнила, что Украина уже заплатила огромную цену за право быть собой: тысячи жизней отданы на фронте, в мирных городах и селах.

По словам Ивановской, эта жертва доказывает, что язык, вера и культура украинцев не могут быть предметом торговли или политических компромиссов.

Любые уступки в языковом вопросе омбудсман считает уступками в вопросе свободы, а значит – прямой угрозой государственности.

Ранее Reuters обнародовало список требований российского диктатора Владимира Путина о прекращении войны против Украины.

Кроме требований предоставить русскому языку статус государственного и разрешить УПЦ Московского патриархата деятельность на территории Украины, Путин хочет получить Крым, Луганскую и Донецкую области.

Также среди требований главы Кремля упоминается запрет Украине вступать в НАТО и ослабление санкций против РФ.

