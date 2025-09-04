Зеленский встретился с Уиткоффом: подробности
В Париже состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и спецпредставителя Белого дома Стива Уиткоффа.
Об этом журналистам заявил пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров.
Встреча Зеленского и Уиткоффа
— Президент отправился на встречу с Уиткоффом. На данный момент она уже завершилась, — сообщил Сергей Никифоров.
Подробности встречи Зеленского и Уиткоффа пока не известны.
Сегодня, 4 сентября, в Париже в резиденции президента состоялась встреча Коалиции желающих, на которой председательствовал президент Франции Эммануэль Макрон вместе с главой британского правительства Киром Стармером. В этой встрече приняли участие Владимир Зеленский и спецпредставитель Белого дома Уиткофф.
Также сегодня после саммита Коалиции желающих запланирована видео-конференция с американским президентом Дональдом Трампом.