В Париже состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и спецпредставителя Белого дома Стива Уиткоффа.

Об этом журналистам заявил пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров.

Встреча Зеленского и Уиткоффа

— Президент отправился на встречу с Уиткоффом. На данный момент она уже завершилась, — сообщил Сергей Никифоров.

Подробности встречи Зеленского и Уиткоффа пока не известны.

Сегодня, 4 сентября, в Париже в резиденции президента состоялась встреча Коалиции желающих, на которой председательствовал президент Франции Эммануэль Макрон вместе с главой британского правительства Киром Стармером. В этой встрече приняли участие Владимир Зеленский и спецпредставитель Белого дома Уиткофф.

Также сегодня после саммита Коалиции желающих запланирована видео-конференция с американским президентом Дональдом Трампом.

